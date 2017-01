74th Golden Globe Awards (Χρυσές Σφαίρες 2017): Σάρωσε το La La Land!

Με το Moonlight να κερδίζει τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Δραματικής Ταινίας και το πολυσυζητημένο La La Land να φεύγει από τη βραδιά με 7 συνολικά βραβεύσεις κύλησε η χθεσινή νύχτα της 74ης απονομής στο The Beverly Hilton.

Το La La Land κέρδισε, μεταξύ άλλων, το βραβείο Καλύτερης Κωμωδίας ή Μιούζικαλ, αλλά και τα βραβεία Α' Ανδρικού και Α' Γυναικείου Ρόλου για τον Ryan Gosling και την Emma Stone στην κατηγορία Κωμωδίας ή Μιούζικαλ.

Αντίστοιχα στην κατηγορία Δράμα το βραβείο Α' ανδρικού ρόλου κέρδισε ο Casey Affleck για το Manchester by the sea, ενώ Α' Γυναικείου η Isabelle Huppert για το Elle.

Στο κομμάτι των τηλεοπτικών κατηγοριών το Crown του Netflix κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Τηλεοπτικής Σειράς στην κατηγορία Δράμα ενώ στην κατηγορία Κωμωδία το Atlanta.

Κινηματογραφικές κατηγορίες

Καλύτερη Ταινία - Δράμα: Moonlight

Α' Ανδρικός Ρόλος - Δράμα: Casey Affleck, Manchester by the Sea

Α' Γυναικείος Ρόλος - Δράμα: Isabelle Huppert, Elle

Καλύτερη Ταινία - Κωμωδία ή Μιούζικαλ: La La Land

Α' Ανδρικός Ρόλος - Κωμωδία ή Μιούζικαλ: Ryan Gosling, La La Land

Α' Γυναικείος Ρόλος - Κωμωδία ή Μιούζικαλ Emma Stone, La La Land

Β' Ανδρικός Ρόλος: Aaron Taylor-Johnson, Nocturnal Animals

Β' Γυναικείος Ρόλος: Viola Davis, Fences

Σκηνοθεσία: Damien Chazelle, La La Land

Σενάριο: Damien Chazelle, La La Land

Καλύτερη Ταινία Animation: Zootopia

Μουσική: Justin Hurwitz, La La Land

Τραγούδι: City of Stars, La La Land

Ξενόγλωσση Ταινία: Elle (Γαλλία)

Τηλεοπτικές κατηγορίες

Καλύτερη Τηλεοπτική Σειρά - Δράμα: The Crown (Netflix)

Α' Γυναικείος Ρόλος σε Δράμα: Claire Foy, The Crown

A' Ανδρικός Ρόλος σε Δράμα: Billy Bob Thornton, Goliath

Καλύτερη Τηλεοπτική Σειρά - Κωμωδία: Atlanta

Α' Γυναικείος Ρόλος - Κωμωδία: Tracee Ellis Ross, Blackish

Α' Ανδρικός Ρόλος σε Κωμωδία: Donald Glover, Atlanta

Καλύτερη Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά: The People v. O.J. Simpson: American Crime Story

Α' Ανδρικός Ρόλος σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά: Tom Hiddleston, The Night Manager

Α' Γυναικείος Ρόλος σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά: Sarah Paulson (The People v. O.J. Simpson: American Crime Story)

Β' Ανδρικός Ρόλος σε Τηλεοπτική Σειρά, Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά: Hugh Laurie (The Night Manager)

Β' Γυναικείος Ρόλος σε Τηλεοπτική Σειρά, Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά: Olivia Colman (The Night Manager»)