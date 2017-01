Cult of Chucky: Η κούκλα του τρόμου επέστρεψε

Κανείς δεν ξανακοίταξε τις κούκλες με τον ίδιο τρόπο από την στιγμή που εμφανίστηκε ο τρομακτικός Chucky, η χαρακτηριστική φιγούρα του horror genre που στοίχειωσε πολλά όνειρα και μαζί κάμποσα παιδικά δωμάτια. Και επίσης δύσκολα ξεχνάς τη φωνή του Brad Dourif, του ηθοποιού που έδωσε ζωή στον Chucky, την τερατοδημιουργία του Don Manchini που η slasher σειρά της έχει μετρήσει περίπου 250 εκατομμύρια δολάρια αν προσθέσει κανείς box office, πωλήσεις DVD κλπ. Η ανθεκτικότητα αυτής της κούκλας στο χρόνο είναι αξιοσημείωτη και αποδεικνύεται περίτρανα από το γεγονός πως επιστρέφει δριμύτερη για ένα 7ο φιλμ, το Cult of Chucky.

O περίφημος Chucky μας συστήθηκε το μακρινό 1988 με το Child's Play, όταν ένας σοβαρά τραυματισμένος serial killer μετέφερε τη ψυχή του με ένα voodoo τελετουργικό στην κούκλα που έμελε να δημιουργήσει ένα από τα πιο κλασικά "δεύτερα" franchise τρόμου. Το Bride of Chucky του 1998 έκανε μεγάλο ντόρο και απέκτησε πολλούς fans, το Seed of Chucky (2004) ήταν το μεγάλο flop ενώ μετά ακολούθησε σχεδόν μία δεκαετία όπου δεν ακούστηκε το παραμικρό από την τρομερή κούκλα. Το Curse of Chucky του 2013 μπορεί να "στιγματίστηκε" ως η direct-to-video προσθήκη ωστόσο αποδείχθηκε μία πολύ βίαιη επιστροφή στις ρίζες, με τις κριτικές να είναι κάτι παραπάνω από θετικές. Τώρα ήρθε η σειρά της 7ης ταινίας, με την Universal να ευελπιστεί πως το momentum του franchise θα συνεχιστεί.

To story θέλει την Nica Pierce (Fiona Dourif) να είναι κλεισμένη σ' ένα άσυλο εδώ και τέσσερα χρόνια και να πιστεύει πως είναι εκείνη που δολοφόνησε ολόκληρη την οικογένειά της και όχι αυτή η ψυχούλα ο Chucky. Όταν ένας ψυχίστρος θα φέρει στο άσυλο ένα καινούργιο εργαλείο για να βοηθήσει τις θεραπείες των ασθενών του, βλέπε Chucky, τότε οι δολοφονίες θα αρχίσουν να μην έχουν τελειωμό και η Nica να πιστεύει πως ίσως τελικά και να μην είναι τόσο τρελή όσο πιστεύει.

Το Cult of Chucky αναμένεται να ξεκινήσει να γυρίζεται αυτές τις μέρες και θα κυκλοφορήσει σε DVD, Blu-ray και digital μορφή το ερχόμενο φθινόπωρο.