D-Link DCH-100KT Smart Home HD Starter Kit από την info-world

Το σπίτι σας μπορεί να γίνει πιο έξυπνο με το DCH-100KT Smart Home HD Starter Kit της D-Link που βρήκαμε στο info-world.gr.

Περιλαμβάνει:

- 1 Smart Plug (DSP-W215),

- 1 Wi-Fi Motion Sensor (DCH-S150),

- και 1 Monitor HD (DCS-935L).

Αυτές οι συσκευές μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους και εσείς με την κατάλληλη εφαρμογή από το κινητό σας ή το tablet σας να αποφασίζετε τι θέλετε να κάνουν.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

DSP-W215 Smart Plug

802.11b/g/n wireless with WPA/WPA2 encryption

96.5 x 62 x 76.7 mm

Smart remote control

Push notifications

Energy usage statistics

Power scheduling

Overheat protection

DCH-S150 Wi-Fi Motion Sensor

802.11b/g/n wireless with WPA/WPA2 encryption

8 metres (100° horizontal / 80° vertical) detection range

One internal antenna

58 x 54 x 43.5 mm

DCS-935L Monitor HD

1/4” Megapixel progressive CMOS sensor

5 metre IR illumination distance

Minimum illumination: 0 lux with IR LEDs on

Built-in Infrared-Cut Removable (ICR) Filter module

4 x digital zoom Lens: Fixed length 2.38 mm

Aperture: F2.4

Angle of view: (H) 78.44° (V) 47.9° (D) 85.98°

Minimum object distance: 434 mm

Exposure Time: 1/7.5 to 1/24,000 sec.

Built-in microphone

Video Resolution 1280 x 720 at frame rates up to 30 fps

Video Compression Simultaneous H.264/MJPEG format compression, JPEG for still images

Connectivity 802.11b/g/n/ac wireless with WEP/WPA/WPA2 encryption

Dimensions 58.0 x 84.5 x 124.9 mm