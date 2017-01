Ο Doctor Strange θα εμφανιστεί στο Thor: Ragnarok

Πλέον οι σούπερ ήρωες έχουν καταλάβει για τα καλά πως οι "σόλο" εποχές έχουν περάσει ανεπιστρεπτί και από εδώ και πέρα οι συνεργασίες θα είναι μόνιμες στην κινηματογραφική πραγματικότητα. Για παράδειγμα στο επερχόμενο Spider-Man: Homecoming ο Iron Man θα κάνει πολύ παρέα στον Άνθρωπο Αράχνη και πλέον μάθαμε πως στο Thor: Ragnarok θα δούμε δίπλα στον ξανθό γόη σούπερ ήρωα όχι μόνο τον Hulk αλλά και το πιο πρόσφατο hot όνομα της Marvel, τον Doctor Strange.

Το official Disney fan club, D23, ήταν εκείνο που έγραψε πως ο Sorcerer Supreme, Benedict Cumberbatch θα είναι ο σούπερ ήρωας που θα εμφανιστεί στην τρίτη προσθήκη του κινηματογραφικού Thor που φυσικά ερμηνεύει από το 2011 ο Chris Hemsworth, κάνοντας παρέα στην πράσινη τσαντίλα του Hulk/Mark Ruffalo. Σίγουρα κάποιοι το περίμεναν αυτό αφού στα credits του Doctor Strange είδαμε τον "φρέσκο" ήρωα της Marvel να τα λέει με τον Thor, αλλά βέβαια είναι αλλιώς να το ακούς από μία επίσημη πηγή (το D23 είχε επιβεβαιώσει πριν απ' όλους την παραγωγή του Guardians of the Galaxy, του Star Wars Episode VIII και πολλά άλλα). Όπως ακούγεται, ο Doctor δεν θα κάνει ένα απλό πέρασμα από την ταινία, αλλά θα έχει έναν σημαντικό ρόλο στο story και μένει να δούμε στην πράξη πως ακριβώς θα βοηθήσει τον Thor.

Υπομονή μέχρι το τέλος του χρόνου και τις 3 Νοεμβρίου όταν δηλαδή θα φτάσει το Thor: Ragnarok στις αίθουσες και θα τα μάθουμε όλα. Μετά τους Kenneth Branagh (Thor) και Alan Taylor (Thor: The Dark World), στην καρέκλα της σκηνοθεσίας θα καθίσει πλέον ο Taika Waititi, ενώ δίπλα στους Hemsworth, Ruffalo και Cumberbatch, θα δούμε τους Cate Blanchett, Tom Hiddleston, Jeff Goldblum, Jaimie Alexander και Tessa Thompson.