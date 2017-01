H Warner Bros. θέλει να κλείσει τα δικαιώματα του Attack on Titan

Ακόμα και να μην είσαι ο μεγαλύτερος anime fan πλέον είναι σίγουρο πως έχει πάρει το αυτί σου για το Attack on Titan, το διάσημο manga του Hajime Isayama που από το 2009 που εμφανίστηκε δεν έχει σταματήσει να κερδίζει την προσοχή του κοινού στην Ιαπωνία ενώ με τον καιρό η φήμη του ξεπέρασε τα σύνορα της χώρας. 21 τεύχη, animated σειρά, δύο ταινίες, τέσσερα video games, ενώ ετοιμάζονται και πολλά spin-offs και ήταν θέμα χρόνου να αρχίσει να ενδιαφέρεται η Αμερική και να καλοβλέπει την πιθανότητα να πάρει αυτό το αφοσιωμένο fanbase και να το γιγαντώσει μέσω του Hollywood. H Warner Bros. σύμφωνα με το Deadline λοιπόν θέλει να κλείσει τα δικαιώματα του anime για να γυρίσει την δική της version με τον παραγωγό του Harry Potter και του Fantastic Beasts and Where to Find Them, David Heyman να έχει το γενικό πρόσταγμα.





Οι περίφημοι Τιτάνες που κάνουν τη ζωή δύσκολη στους λίγους ανθρώπους που έχουν απομείνει και που έχουν χτίσει τεράστιους τοίχους γύρω από τις πόλεις τους για να προστατευτούν δεν θα άφηνε ασυγκίνητο το Χόλιγουντ που θέλει να βάλει το χεράκι του και σ' αυτή την ιστορία που είναι γεμάτη μυστήριο, δράση και δράμα αλλά και μπόλικες "ζόρικες" σκηνές. Προς το παρόν δεν είναι κάτι παραπάνω γνωστό παρά μόνο πως η Warner θα προτιμήσει ένα remake του "two-part" φιλμ που κυκλοφόρησε στις αίθουσες στην Ιαπωνία το 2015 σε σκηνοθεσία του Shinji Higuchi παρά να προσαρμόσει από την αρχή original υλικό.

Πριν από λίγο καιρό πάντως οι fans έμαθαν πως η δεύτερη σεζόν του Attack on Titan θα προβληθεί τον Απρίλιο του 2017 και προς το παρόν θα θέλουν να την χορτάσουν πρώτα και μετά βλέπουμε για τo χολιγουντιανό πέρασμα στη μεγάλη οθόνη. Οι Ιάπωνες fans είναι σίγουρο πως θα είναι αντίθετοι με την ιδέα, αλλά όταν το χρήμα από την Μέκκα του κινηματογράφου ρέει άφθονο τότε δεν υπάρχουν και πολλά που μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε ρομαντικός θαυμαστής...