Honor 8 Hands-on Review: «Γενναίο σε επιδόσεις και design»!

Η Huawei μέσω του sub-brand της Honor που περιλαμβάνει ένα line-up από εξαιρετικά δυνατές και ποιοτικές συσκευές με έναν πιο budget-friendly προσανατολισμό δείχνει ότι η τρίτη θέση που έχει κατακτήσει η κινεζική εταιρεία στον κόσμο των smartphones είναι μόνο η… αρχή. Το slogan του Honor brand είναι «Be Brave» και σίγουρα παρατηρώντας τις υψηλές τεχνικές προδιαγραφές και την ξεχωριστή ποιότητα που εκπέμπουν οι συγκεκριμένες συσκευές, η Huawei τολμάει με γενναιότητα τόσο στην budget friendly όσο και στην mid-range / high-end κατηγορία με συσκευές που δίνουν το κάτι παραπάνω και που δημιουργήθηκαν με σκοπό να πρωταγωνιστήσουν… Το Honor 8 που είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε καλύτερα πρόσφατα και να περάσουμε αρκετές ποιοτικές ώρες μαζί του αποτελεί ένα από τα καλύτερα δείγματα της ξεχωριστής φιλοσοφίας που διαπνέει το Honor brand. Για να δούμε τι ευχάριστες εκπλήξεις κρύβει το ομολογουμένως εντυπωσιακό smartphone…

She’s got the looks!

Η Huawei και στο main line-up της είναι γνωστό ότι δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εξωτερική εμφάνιση των smartphones της, για αυτό και οι συσκευές του Honor brand δεν θα μπορούσαν να αποτελέσουν την εξαίρεση στον κανόνα. Το Honor 8 (διαστάσεων 145,5x71x7,5mm και βάρους 153 γραμμαρίων) αποπνέει μία εκπληκτική αίσθηση πολυτέλειας, καθώς ο ντελικάτος σχεδιασμός σε συνδυασμό με τα κορυφαία υλικά κατασκευής πραγματικά δεν αφήνουν κανένα περιθώρια αμφισβήτησης. Η glossy εμφάνιση και το unibody design απλώς φωνάζει από χιλιόμετρα μακριά τον premium χαρακτήρα της συσκευής (με screen-to-body ratio που ανέρχεται στο 72.5%), ενώ δεν γίνεται να μην εκθειάσουμε την μαγική αίσθηση που αφήνει η συσκευή όταν την κρατάς στο χέρι, παρόλο που λόγω της εξαιρετικά λείας επιφάνειας ενδεχομένως να γλιστράει.

Παρατηρώντας πιο προσεκτικά τη συσκευή μπορούμε να διακρίνουμε το power lock / button μαζί με τα volume rockers για την αυξομείωση της έντασης του ήχου. Στην κάτω πλευρά μπορείτε να διακρίνεται τον type-C reversible connector, όπως επίσης και το κλασικό audio input jack (η Huawei δεν το αποχωρίζεται μέχρι στιγμής τουλάχιστον), ενώ εκεί βρίσκεται τοποθετημένο και το ηχείο της συσκευής (υποστηρίζει εξαιρετικό DTS ήχο). Στην αριστερή πλευρά «φιλοξενείται» η SIM και microSD tray (το Honor 8 δέχεται είτε 2 Nano SIM είτε μία Nano SIM και μία MicroSD) και στο back plate υπάρχει ένας αισθητήρας ανάγνωσης των δαχτυλικών αποτυπωμάτων (που είναι ταυτόχρονα και πλήκτρο χειρισμού). Λόγω της ενιαίας κατασκευής του, το Honor 8 δεν διαθέτει αποσπώμενη μπαταρία.

Κρίνοντας τον σχεδιασμό, αλλά και την αίσθηση που αφήνει στο χέρι το δυνατό smartphone της οικογενείας των Honor δεν χρειάζεται και ιδιαίτερη σκέψη για να καταλάβουμε ότι πρόκειται για μία πρόταση που προσφέρει μία ιδανική αίσθηση και το μόνο σίγουρο είναι ότι αποτελεί μία λύση που χαίρεσαι τόσο να την βλέπεις όσο και να την χειρίζεσαι.

Ride like the wind!

Οι ευχάριστες εκπλήξεις όμως που προσφέρει το Honor 8, δεν περιορίζονται μόνο στο design του, καθώς με το που bootάρει η συσκευή και αντικρίσεις την εκπληκτική ποιότητα της οθόνης του δε γίνεται να μην μείνεις έκθαμβος! Το LTPS LCD display των 5.2 ιντσών ξεχωρίζει όχι μόνο για τα πολύ μικρά bezels (που βελτιώνουν την θέαση) αλλά και για τα εξαιρετικά ζωντανά χρώματα και η ανάλυση των 1080x1920 pixels με την εξαιρετική ευκρίνεια (και πυκνότητα στα pixels που αγγίζει το 423ppi) είναι βέβαιο ότι θα καλύψει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς χρήστες. Παράλληλα, η απόκριση της είναι αστραπιαία, ενώ δε γίνεται να μην εκθειάσουμε και τα πραγματικά εξαιρετικά επίπεδα φωτεινότητας, ακόμα και κάτω από το έντονο ηλιακό φως.

Στα ενδότερα βέβαια η Huawei προτίμησε το «δικής της» κατασκευής octa-core SoC: HiSilicon Kirin 950, το οποίο έρχεται με 4 πυρήνες χρονισμένους στα 2,3GHz και 4 cores που τρέχουν στα 1,8GHz. Με αυτόν τον τρόπο, η συσκευή διαχωρίζει τις βαριές και τις πιο ελαφριές διεργασίες. Παράλληλα, σε συνδυασμό με τα 4GB μνήμης RAM, ο παραπάνω επεξεργαστής μπορεί να τρέξει με χαρακτηριστική άνεση ακόμη και τις πιο απαιτητικές σύγχρονες εφαρμογές, χωρίς να γνωρίζει τι σημαίνει η έννοια του «lag», ακόμη και όταν τα πράγματα ζορίζουν στο multitasking. Ο εσωτερικός αποθηκευτικός χώρος ανέρχεται στα 32GB (ή 64GB ανάλογα με την version η οποία όμως δεν διατίθεται στην ελληνική αγορά) και αν μη τι άλλο μπορεί να θεωρηθεί υπέρ το δέον αρκετός. Σε περίπτωση που δεν φτάνει υπάρχει πάντοτε και η λύση της microSD με το Honor 8 να δέχεται κάρτες που φτάνουν μέχρι τα 256GB.

H ταχύτητα του είναι εξαιρετική και η πλοήγηση στα menus του Android 6.0.1 Marshmallow είναι πραγματικά «παιχνιδάκι», ενώ πολύ σύντομα όπως έχει ενημερώσει η Huawei μέσα στους πρώτους μήνες του 2017 αναμένεται να αναβαθμιστεί σε Android 7 Nougat. Στα πλεονεκτήματα της συσκευής προσθέστε την άνεση και την ευελιξία που προσφέρει το Emotion UI 4.1, το οποίο δίνει ξεχωριστή έμφαση στην υψηλή απόδοση και στα άνετα menus, ενώ δε γίνεται να μην σταθούμε στις υψηλές δυνατότητες παραμετροποίησης.

Σε ότι έχει να κάνει με τη συνδεσιμότητα του, το Honor 8 προσφέρει στον χρήστη του την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, καθώς με τον 4G/LTE πομποδέκτη δεν θα διαπιστώσετε ποτέ πρόβλημα στην ταχύτητα αλλά και σε ότι έχει να κάνει στην αξιοπιστία των κλήσεων. Επιπλέον, η πρόταση της Huawei υποστηρίζει: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot και Bluetooth 4.2, NFC και φυσικά GPS.

High-end dual Camera!

H Huawei συνεχίζει την «παράδοση» με τα εξαιρετικά camera setups και το Honor 8 διαθέτει στο πίσω τμήμα του, μία διπλή κάμερα υψηλών προδιαγραφών που κατατάσσει το Honor 8 στο top 10 των camera phones. Το Honor 8 διαθέτει κάμερα που είναι εμπνευσμένη από το P9 και σε καμία περίπτωση δεν «χαρίζεται» στις imaging λειτουργίες του και διαθέτει 2 φακούς με ανάλυση 12MP (έκαστος), f/2.2, 35mm, λειτουργία laser autofocus και dual-LED flash για νυχτερινές λήψεις υψηλού επιπέδου. Δεν χρειάζεται να τονίσουμε το γεγονός ότι το οπτικό αποτέλεσμα είναι εξαιρετικής ποιότητας με τα ρεαλιστικά χρώματα να κυριαρχούν, ενώ για τους πιο «μερακλήδες» fans της mobile φωτογραφίας υπάρχουν τα διάφορα Bokeh effects που σίγουρα θα δώσουν έναν διαφορετικό τόνο στις φωτογραφήσεις σας. Εκτός από τα παραπάνω και οι λάτρεις των selfies σίγουρα δεν θα απογοητευθούν καθώς με μπροστινή κάμερα στα 8MP, η οποία έρχεται με αρκετά beautify effects, είναι βέβαιο ότι οι selfies σας θα κάνουν θραύση στα social media. Φυσικά, δεν θα μπορούσαμε να μην σταθούμε και στο πολύ καλό video recording, καθώς το Honor 8 δύναται να τραβήξει HD video στα 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο.

Τέλος, η πρόταση της Huawei τα πηγαίνει αρκετά καλά και στον τομέα της αυτονομίας, καθώς η μπαταρία των 3.000mAh χαρίζει στη συσκευή 28 ώρες εντατικής λειτουργίας, ενώ η fast charging δυνατότητα επιτρέπει φόρτιση από το 0 μέχρι το 40% μέσα σε μόλις μισή ώρα.

Honor for the brave!

Με πανέμορφο design, εξαιρετική ποιότητα κατασκευής, δυνατά specs και φωτογραφίες ανωτάτου επιπέδου, πρόκειται για μία από τις πιο ισχυρές και αξιόλογες συσκευές που κυκλοφορούν στην αγορά. Με τιμή που προσεγγίζει τα 400 ευρώ, αποτελεί μία καλή λύση και σίγουρα έχει όλα τα φόντα για να γίνει ένα best-seller!