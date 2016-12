Η Google απάντησε... η ίδια στην αναζήτηση αυτής της γλυκύτατης γιαγιούλας!

Εν έτει 2016, συμβαίνουν ακόμη αυτά τα μικρά πράγματα που δε μπορούμε παρά να χαμογελάσουμε διαβάζοντάς τα. Όπως την ιστορία της 86χρονης May Ashworth, που έγινε viral στο Twitter.

Η γιαγιά αυτή, λοιπόν, έκατσε στον υπολογιστή του εγγονού της, Ben John και θέλησε να μάθει μέσω της Google σε ποιό έτος αντιστοιχεί το λατινικό MCMXCVIII. Η May, όμως, θεωρώντας ότι οι απαντήσεις έρχονται από κάποιον άνθρωπο στη Google που απαντά στις αναζητήσεις των χρηστών, έκανε πολύ ευγενικά την ερώτηση, με τις λέξεις "please" και "thank you"!

Ο Ben βρήκε την αναζήτηση αργότερα, συγκινήθηκε και την έκανε share στο Twitter. Έγινε viral μέσα σε λίγες ημέρες και κάποια στιγμή, "έφτασε" στην Google. Οι υπεύθυνοι θεώρησαν ότι έπρεπε να απαντήσουν και ακολούθησε αυτό το tweet:

Αν μη τι άλλο, μας θυμίζει πόσο έχουν χαθεί οι καλοί τρόποι στις μέρες μας, εξ'αιτίας του απρόσωπου Internet...