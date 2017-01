Είναι επίσημο! Star Wars: The Last Jedi, η ονομασία του Episode VIII

Από τη στιγμή που η Disney εξαγόρασε τα δικαιώματα του Star Wars franchise, έχουμε γνωρίσει δυο εξαιρετικές ταινίες. Πιο συγκεκριμένα, το «Star Wars: Episode VII—The Force Awakens» του 2015 και το «Rogue One: A Star Wars Story» του 2016, που κατάφερε να καλύψει κάποια κενά στην πλοκή και να μας γνωρίσει με ένα σύμπαν πιο «σκοτεινό» αλλά ταυτόχρονα και «ώριμο». Η επόμενη ταινία, λοιπόν, το Episode VIII θα καταφθάσει τον ερχόμενο Δεκέμβριο, ενώ μόλις πριν από λίγες ώρες έγινε γνωστός και ο τίτλος της, Star Wars: The Last Jedi.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας έχει αναλάβει ο Rian Johnson, γνωστός από το Looper στο οποίο είχαν πρωταγωνιστήσει οι Joseph Gordon-Levitt και Bruce Willis. Στην παραγωγή συναντούμε τους Kathleen Kennedy και Ram Bergman και ως executive producers τους J.J. Abrams, Jason McGatlin και Tom Karnowski. Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες στις 14 Δεκεμβρίου του 2017.