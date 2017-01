Insta360 Pro, η "state-of-the-art" 8K κάμερα που θα λατρέψουν οι επαγγελματίες! (CES 2017)

H Insta360 είναι μία εταιρεία που ασχολείται με την ανάπτυξη εξελιγμένων λύσεων στον τομέα του video recording, αλλά και πολύτιμων camera-based αξεσουάρ για iOS και Android smartphones. Στο πλαίσιο της CES 2017, η εταιρεία παρουσίασε την Insta360 Pro, μία VR κάμερα αξίας 3.000$, η οποία στοχεύει κυρίως στους επαγγελματίες που επιθυμούν μία VR camera, η οποία να βγάζει videos σε 8K και να είναι "γεννημένη" για τα δύσκολα.

Οι έξι φακοί πλαισιώνουν την σφαιρικού σχήματος κατασκευή και δουλεύουν "μαζί" ώστε να τραβούν video και φωτογραφίες 360 μοιρών. Κάθε φακός διαθέτει διάφραγμα στα f/2.4 και είναι ειδικά κατασκευασμένος ώστε να μπορεί να τραβήξει χωρίς πρόβλημα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Οι still images που τραβάει μπορούν να αποθηκευτούν σε RAW format, ενώ επιπλέον η πρόταση της Insta360 υποστηρίζει High Dynamic Range (HDR) για την υποστήριξη maximum ποιότητας και ξεχωριστής έμφασης στη λεπτομέρεια. Επιπλέον, τα παραγόμενα video μπορεί να είναι είτε σε H.264 είτε σε Η.265 formats, ενώ το video shooting σε 8K μπορεί να βγάλει κίνηση στα 30 frames per second και το 4K σε 100 fps! Εκτός από τα παραπάνω εξελιγμένα features, η Insta360 Pro υποστηρίζει live broadcasting σε 4K, ενώ η κάμερα υποστηρίζει Wi-Fi και 4G wireless tethering. Η πρόταση της Insta360, εάν τελικώς κυκλοφορήσει με την τιμή που υπόσχονται οι κατασκευαστές της (κοντά στα 3.000$), τότε θα αποτελέσει μία δυνατή και αρκετά φθηνή λύση στην κατηγορία της (φανταστείτε μόνο ότι το κόστος της GoPro Omni που προσφέρει παρόμοια features αγγίζει τα 5.000$).

