O Sheldon του The Big Bang Theory θα αποκτήσει spin-off

Μπορεί αυτές τις μέρες ο Jim Parsons να ανησυχεί περισσότερο για το πως θα πάει το ραδιοφωνικό show που ετοιμάζει και που έχει τον υπέροχο τίτλο Jim Parsons is Too Stupid for Politics, ωστόσο είναι θέμα χρόνου πότε θα ασχοληθεί για τα καλά με ένα ακόμα καινούργιο project που ετοιμάζει και αυτό δεν είναι άλλο από το spin-off του The Big Bang Theory. Ναι, ο χαρακτήρας του Sheldon Cooper θα αποκτήσει το δικό του show με τον Parsons να αναλαμβάνει την παραγωγή και όπως είπε στο Entertainment Tonight είναι ενθουσιασμένος με την ιδέα και δεν βλέπει την ώρα να ξεκινήσει η σειρά.

To show θα επικεντρώνεται σ' έναν 12χρονο Sheldon και το πως μεγαλώνει με την επίσης... απερίγραπτη οικογένειά του από το Τέξας. Όπως είπε ο Parsons οι σεναριογράφοι έχουν χτίσει πολύ καλά την ιστορία και το prequel της ζωής του ήρωα, ενώ όσο αφορά την ερμηνεία του χαρακτήρα -ακόμα δεν είναι γνωστό ποιος θα είναι ο ηθοποιός που θα επιλεγεί- η συμβουλή που είχε να δώσει στον πιτσιρικά που θα αναλάβει το ρόλο είναι να μην βασιστεί καθόλου στον Sheldon. Πρέπει να αυτοσχεδιάσει και να τον κάνει εντελώς δικό του. Ο showrunner του The Big Bang Theory, Steve Molaro θα βάλει το χεράκι του και στο spin-off, όπως και ο co-creator και executive producer της διάσημης σειράς Bill Prady.