Όταν η πινακίδα του Hollywood έγινε… Hollyweed! (photo)

Οι κάτοικοι του Los Angeles ξύπνησαν σήμερα με κάτι που δεν περίμεναν, καθώς η διάσημη πινακίδα που γράφει τη λέξη Hollywood στους λόφους πάνω από την πόλη είχε αλλάξει σε κάτι διαφορετικό. Ως Hollyweed λοιπόν, με ευθεία αναφορά στη λέξη… “χόρτο”, είδαν το διάσημο σήμα - σε ένα τρολάρισμα που όπως αντιλαμβάνεστε πρωταγωνίστησε στα social media των Καλιφορνέζων.

Οι κάμερες ασφαλείας “έδειξαν” ένα “μεμονωμένο” άτομο να ανεβαίνει στο Mount Lee και να αλλάζει την πινακίδα. Το περιστατικό είναι υπό διερεύνηση, ωστόσο οι παλαιότεροι θυμούνται ότι κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και την Πρωτοχρονιά του 1976 από έναν φοιτητή καλών τεχνών.

This is not the first time the Hollywood Sign became the Hollyweed Sign. -- Happened in Dec. 1983 (Her-Ex) pic.twitter.com/dVxXyHt1bo

— Shelby Grad (@shelbygrad) January 1, 2017