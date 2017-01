Pokemon Duel! Νέο Pokemon game για mobile συσκευές!

Το Pokemon Go δε χωράει αμφιβολία ότι αποτέλεσε ένα mobile game "φαινόμενο", το οποίο άλλαξε την εικόνα του mobile gaming γενικότερα. Φυσικά στο Pokemon franchise υπάρχει ζωή και μετά το Pokemon Go, για αυτό δεν θα πρέπει να μας προξενεί εντύπωση ότι πρόσφατα κυκλοφόρησε ένα νέο Pokemon-based game για mobile συσκευές (iOS και Android). Ο λόγος για το Pokemon Duel, ένα παιχνίδι που δεν θυμίζει σε τίποτα το Pokemon Go!

To Pokemon Duel πρόκειται για ένα free-to-play παιχνίδι στρατηγικής που ξεχωρίζει για τον "unique" του χαρακτήρα! Στη βάση του το Pokemon Duel πρόκειται για ένα turn-based board game, στο οποίο δύο παίκτες ξεδιπλώνουν τις στρατηγικές αρετές και τα Pokemon του σε μία αρένα. Όπως μπορείτε να καταλάβετε και από την ονομασία του, το κυρίαρχο συστατικό του παιχνιδιού έχει να κάνει με την ύπαρξη duels, διπλών αναμετρήσεων δηλαδή, στις οποίες οι παίκτες ρίχνουν στην αρένα τα Pokemon που έχουν στη διάθεση τους. Οι μάχες βρίσκονται στο προσκήνιο του gameplay αν και δεν λείπει και το στοιχείο της συλλογής Pokemon, ενώ θα υπάρχουν και πολλά customization options όπως συμβαίνει στα περισσότερα role-playing games. Τέλος, υπάρχει και η δυνατότητα για online παιχνίδι σε real-time μορφή! Δείτε και το gameplay trailer που ακολουθεί για να σχηματίσετε μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα και οπλιστείτε με υπομονή, καθώς με το που ξεκίνησε η διάθεση του οι servers του έπεσαν, μην μπορώντας να αντέξουν την υπερβολική πίεση…