Το Star Wars: Rogue One σπάει το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων!

Το Rogue One θα μπορούσε κάλλιστα να χαρακτηριστεί ως ένα «ενδιαφέρον πείραμα» για τη Disney και την Lucasfilm, καθώς πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη ταινία του σύμπαντος του Star Wars που παρεκκλίνει της πορείας και της λογικής των επεισοδίων. Κοινώς η πιο πρόσφατη ταινία δεν ασχολείται με τους Skywalkers, εμφανίζοντας για πρώτη φορά χαρακτήρες που δεν παίζουν ρόλο στο main story, ενώ δεν είχε το κλασικό opening crawl του Star Wars (εντάξει ατόπημα, αλλά οι fans θα πρέπει να ζήσουν με αυτό).

Λόγω της φύσης και του ιδιαίτερου χαρακτήρα λοιπόν του Rogue One υπήρξαν αρκετοί που ανησύχησαν ότι η νέα ταινία Star Wars δεν θα τα πήγαινε καλά στο box office. Τελικά, το Rogue One τους διέψευσε με τον καλύτερο τρόπο, καθώς κατάφερε να σπάσει το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από τα μέσα Δεκεμβρίου που ξεκίνησε η προβολή του στους κινηματογράφους. Το Rogue One εννοείται πως αυτή τη στιγμή συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πιο πετυχημένα films του Star Wars franchise και αποτελεί την τέταρτη ταινία της Disney που ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια μέσα στο 2016 (μετά τα Zootopia, Finding Dory και Captain America: Civil War). Παράλληλα, το κινηματογραφικό δημιούργημα του Gareth Edwards σίγουρα αποδεικνύει ότι τα spin-off Star Wars films έχουν μπόλικο μέλλον και αρέσουν στην community, για αυτό και το επόμενο spin-off film που θα βασίζεται στην ιστορία του αγαπημένου Han Solo και θα κυκλοφορήσει το 2018, θα πρέπει να θεωρείται από τώρα υποψήφιο για να σπάσει τα ταμεία.