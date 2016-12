Στρατηγική συνεργασία της Tanweer με την NBC Universal International στον τομέα του Home Entertainment

Μια νέα σημαντική συνεργασία για την Tanweer Alliances S.A. ξεκινάει τη νέα χρονιά. Από 1ης Ιανουαρίου του 2017, η Tanweer Alliances S.A. αναλαμβάνει στο ιδιαίτερα δυναμικό κομμάτι του Home Entertainment τη διανομή για την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου του κινηματογραφικού και τηλεοπτικού περιεχομένου της NBC Universal International, σε DVD και Blu-ray.

Η αρχή της συνεργασίας ανάμεσα στις δυο εταιρίες θα γίνει με την κυκλοφορία της ταινίας «Bridget Jones’s Baby», ενώ μέσα στο 2017 θα ακολουθήσουν οι ταινίες «The Fate of the Furious», «50 Shades Darker», «Sing», «Despicable Me 3», «Nocturnal Animals», «The Great Wall», «The Mummy» και άλλες.

Με αυτή τη συνεργασία η Tanweer Alliances S.A. ενισχύει τη θέση της στην ελληνική και κυπριακή αγορά του Home Entertainment, καθώς τα τελευταία δυο χρόνια η εταιρία αποτελεί τον επίσημο διανομέα του κινηματογραφικού και τηλεοπτικού περιερχομένου της Warner Bros. Pictures και των θυγατρικών της σε DVD και Blu-ray. Παράλληλα, ο κατάλογος της συμπληρώνεται με την αντίστοιχη διανομή κινηματογραφικών ταινιών από ανε­ξάρτητους παραγωγούς.

Η συνεργασία της Tanweer Alliances S.A και της Warner Bros. Pictures δε σταματάει στο κομμάτι του Home Video. Εδώ και δυο χρόνια, η εταιρία είναι ο επίσημος διανομέας για την αγορά της Ελλάδας των κινηματογραφικών ταινιών της Warner Bros. Pictures.