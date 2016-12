Το A Cure for Wellness είναι το δεύτερο ψυχολογικό θρίλερ του Gore Verbinski μετά το The Ring

Ο σκηνοθέτης του αξέχαστου The Ring αλλά και των τριών πρώτων Pirates of the Caribbean, επιστρέφει στο horror genre με το A Cure for Wellness, ένα φιλμ που θυμίζει αρκετά Shutter Island, αν και βέβαια η ξεχωριστή οπτική του Gore Verbinski έχει προσθέσει τα προσωπικά του κινηματογραφικά χαρακτηριστικά.

Το A Cure for Wellness είναι ένα ταξίδι στο παράλογο και σ' ένα ιατρικό ινστιτούτο στην Ελβετία όπου θα ταξιδέψει ένας νεαρός executive για να φέρει πίσω τον CEO της εταιρείας που εργάζεται. Εκείνος είχε εξαφανιστεί για ένα διάστημα μέχρι που βρέθηκε στην κλινική να μελετά μία μυστηριώδη αρρώστεια που πιστεύει πως κρύβεται μέσα σε όλους. Ο Dane DeHaan που ερμηνεύει το νεαρό στέλεχος θα σπάσει το πόδι του και θα βρεθεί εγκλωβισμένος μέσα στο ινστιτούτο, θυμίζοντας τις περιπέτειες του Leonardo DiCaprio στο Shutter Island. Στην προσπάθεια του να αποκαλύψει την αλήθεια πίσω από τις πρακτικές των γιατρών, θα βιώσει πολλά τρομακτικά πειράματα χάνοντας την επαφή με την πραγματικότητα και την λογική.

Δίπλα στον DeHaan εμφανίζονται οι Mia Goth (Everest, Nymphomaniac) και Jason Isaacs (Harry Potter franchise). Η ταινία αναμένεται στις 17 Φεβρουαρίου του 2017.