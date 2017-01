Will Ferrell και John C. Reilly ετοιμάζουν την παρωδία Holmes and Watson

Πάνω από 70 ηθοποιοί έχουν παίξει τον Sherlock Holmes, ένα νούμερο που έχει αναγκάσει το βιβλίο Guinness να αναδείξει τον συγκεκριμένο χαρακτήρα ως αυτόν με τις περισσότερες ερμηνείες στην ιστορία του θεάματος. Τον περίφημο ντεντέκτιβ έχουν "ζωντανέψει" στη μικρή και τη μεγάλη οθόνη από τον Robert Downey, Jr και τον Benedict Cumberbatch μέχρι τον Ian McKellen και τον Christopher Lee. Αυτή η λίστα θα μεγαλώσει με το πλέον απρόβλεπτο όνομα, αφού ο Will Ferrell θα αναλάβει να δώσει την δική του version στο ρόλο και εάν σκέφτεστε πως πρόκειται για κωμική παραλλαγή έχετε πέσει μέσα. Βάλτε τώρα δίπλα του και τον John C. Reilly ως Dr. John Watson και τα γέλια έχουν ξεκινήσει να ακούγονται από τώρα. Δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες όσο αφορά το φιλμ Holmes and Watson όπου το δίδυμο θα δώσει ρέστα, εκτός από το γεγονός πως θα το σκηνοθετήσει ο Etan Cohen (σεναριογράφος των Tropic Thunder, Men in Black 3, Get Hard κλπ.), αλλά και πως οι Ralph Fiennes και Hugh Laurie θα είναι στο καστ, βάζοντας την βρετανική σφραγίδα της αποδοχής στο project. H Lauren Lapkus αναμένεται να ερμηνεύσει το "love interest" του Sherlock και όσο αφορά τώρα το story... ειλικρινά τι άλλο χρειάζεται να μάθει κανείς εκτός από το να κοιτάξει για μία ακόμη φορά τη φωτογραφία;

Το δίδυμο έχει ξεκινήσει τα γυρίσματα εδώ και ένα μήνα στο Λονδίνο οπότε τα πράγματα έχουν πάρει το δρόμο τους και μένει να κάνουμε υπομονή μέχρι το 2018 για να δούμε το κωμικό ξεσάλωμα του Holmes and Watson.