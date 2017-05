5 λόγοι για τους οποίους πρέπει να μάθετε παραγωγή / επεξεργασία video

Από την Έφη Λουπάκου, PR Specialist, KNOWCRUNCH

Ίσως αναρωτιέστε: "Γιατί τελικά να μάθω video production / editing”; Ξέρατε ότι το video έχει ήδη εξελιχθεί ως το καλύτερο εργαλείο marketing και προώθησης όσο ποτέ;

1. Τα videos είναι χίλιες λέξεις

Ενώ μια εικόνα λέει χίλιες λέξεις, ένα video λέει εκατοντάδες χιλιάδες ακόμα. Για να αυξήσουμε τις πιθανότητες να μας ακολουθήσουν χρήστες ή να μας παρακολουθούν οι fans μας, πρέπει να δημοσιεύουμε περιεχόμενο που είναι ενδιαφέρον, μοναδικό και που αξίζει να αναπαραχθεί.

Τα videos μπορούν να προκαλέσουν συναίσθημα, ένταση, ηρεμία. Με τις σωστές τεχνικές και την επεξεργασία μυστικών, μπορούμε να πούμε αποτελεσματικά σε κάποιον ή σε ομάδα ανθρώπων ένα μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε. Είτε θέλουμε να εμπνεύσουμε, είτε θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα μήνυμα (προσωπικό ή για το brand μας), είτε θέλουμε να ενημερώσουμε τους πελάτες μας για νέα προιόντα και υπηρεσίες, είτε θέλουμε να λανσάρουμε το νέο μουσικό album που ετοιμάζουμε, δεν υπάρχει τίποτα πιο δυνατό και ελκυστικό από ένα σωστό video ή προωθητικο teaser.

Εάν δεν χρησιμοποιούμε videos στη στρατηγική marketing, τότε είμαστε και θα είμαστε ένα βήμα πίσω από τον ανταγωνισμό. Οι υποψήφιοι πελάτες ή οι επισκέπτες στο site μας, αγαπούν τα video περισσότερο από κάθε άλλη μορφή περιεχομένου.

2. Βλέπουμε videos από οπουδήποτε

Στη σημερινή τεχνολογική εποχή, παρακολουθούμε video όχι μόνο στην τηλεόραση ή στον υπολογιστή, αλλά και στο laptop, tablet , κινητό, mp4. Για αυτό πρέπει να μάθουμε να προωθούμε τη δουλειά μας ή το μηνυμά μας με video. Μπορούμε να το στείλουμε με email, να το ανεβάσουμε στο blog ή στο site σας, στα κοινωνικά μας δίκτυα και να ζητήσουμε από τους φίλους, πελάτες, fans να το μοιραστούν (share)

3. H Google & τα social networks αγαπούν τα video

Οι χρήστες του internet στην πραγματικότητα δεν έχουν χρόνο πια να διαβάζουν πραγματικά ό,τι βλέπουν στην οθόνη τους. Αντίθετα, έλκονται από τα videos, προσαρμόζουν τα μάτια τους, δίνουν τη προσοχή τους σε αυτό που βλέπουν στα videos. Το βίντεο διαδραματίζει τεράστιο ρόλο σήμερα. Kαι κάτι σημαντικό: Eχετε παρατηρήσει πως το google αγαπάει τα video, ενώ τα άρθρα χάνονται στο internet; H έχετε προσέξει ποτέ μια ανταγωνιστική κατάταξη υψηλότερη από εσάς; Ακόμα κι αν έχετε καλύτερο περιεχόμενο, ένας βασικός λόγος πίσω από την χαμηλότερη κατάταξή σας είναι τα βίντεο. Σε γενικές γραμμές, το Google (είτε άλλη μηχανή αναζήτησης), τείνει να δίνει μεγαλύτερη προτεραιότητα στους ιστοτόπους με βίντεο, ως πιο ελκυστική και διαδραστική (οι πιο σημαντικοι παραγοντες για επισκεψιμότητα)

4. Δε χρειάζεται μια περιουσία για την παραγωγή video / do it yourself

Εάν έχουμε έναν υπολογιστή και εγκαταστήσουμε ένα καλό πρόγραμμα, είναι ήδη αρκετά για την παραγωγή ενός βίντεο. Ισως δεν θα μπορούμε να επεξεργαστούμε και να δημιουργήσουμε βίντεο τύπου... "Hollywood", αλλά με έναν αξιοπρεπή υπολογιστή και τις σωστές τεχνικές που θα μας διδάξει κάποιος, μπορούμε να κάνουμε αρκετά επαγγελματικά βίντεο. Ένα πασίγνωστο πρόγραμμα είναι το Adobe Premiere CC non-linear πρόγραμμα επεξεργασίας. Αν μάθουμε να το χρησιμοποιούμεε σωστά, μπορούμε να κάνουμε καταπληκτικά βίντεο.

Επιπλέον, ακόμα και αν σπάνια χρειάζεται η επεξεργασία βίντεο στη δουλειά μας ή στο hobby μας γνωρίζοντας τις βασικές δεξιότητες επεξεργασίας, μπορεί να βοηθήσει τόσο εμάς όσο και την ομάδα μας: Εάν ο υπεύθυνος κατασκευής video/συνεργάτης είναι απασχολημένος και εμείς χρειαζόμαστε κάτι .. χθες..!, θα μπορούμε μόνοι μας να επεξεργαστούμε το βίντεο μας. Αυτό θα σώσει και το συνεργάτη και θα μας δώσει παράλληλα την πεποιθηση ότι μπορούμε να εκτελέσουμε άμεσα λεπτομερείς εργασίες όπως προσθήκη μουσικής, δημιουργία καρτών τίτλου, ή αλλαγή των αναλογιών προβολής οποιουδήποτε περιεχομένου βίντεο.

5. Video is the King of content

Η εξοικείωση με τη βασική επεξεργασία βίντεο είναι ένας πολύ καλός τρόπος να γίνουμε δημιουργικοί και να δούμε τη δουλειά μας με άλλο μάτι. Επειδή το βίντεο είναι πια ένα απαραίτητο εργαλείο σχεδόν όλων των ενεργειών ψηφιακού marketing, η θεμελιώδης κατανόηση της διαδικασίας μπορεί να φέρει μια νέα προοπτική στα project μας και να μας δώσει έναν νέο τρόπο δημιουργικής έκφρασης (τόσο εντός όσο και εκτός εργασίας).

Αφήνουμε τον τελευταιο λόγο εκτός της... 5αδας ως το βασικότερο: Stay hungry, stay foolish. Σωστό. Ας μην ανήκουμε στην κατηγορία αυτών που φοβούνται ή... βαριούνται ή δεν διψούν να μάθουν κάτι νέο! Εξέλιξη και μάθηση μας δίνουν το ΟΚ παντού.

H Έφη Λουπάκου είναι PR Specialist στην KnowCrunch που παρουσιάζει το Professional Certificate in Digital Video Production. Ξεκινά στις 7 Ιουνίου 2017 στην Αθήνα και θα γίνεται κάθε Τετάρτη και Πέμπτη 18:00-22:00. Το course αυτό είναι powered & hosted από το Deree - The American College of Greece.