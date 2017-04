Αυτή είναι η διαφήμιση της Pepsi με την Kendall Jenner που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στο Διαδίκτυο

Η πιο πρόσφατη διαφήμιση της Pepsi στην οποία πρωταγωνιστεί η Kendall Jenner προκάλεσε τόσο μεγάλες αντιδράσεις στο Διαδίκτυο, ενώ ακόμη και μερικοί παράγοντες της συγκεκριμένης βιομηχανίας ενοχλήθηκαν από αυτήν. Η διαφήμιση παρουσιάζει την Kendall Jenner να συμμετέχει σε πορεία διαδηλωτών και στη συνέχεια να πλησιάζει έναν αστυνομικό, δίνοντάς του ένα κουτάκι αναψυκτικού Pepsi, με τον ίδιο να την αποζημιώνει με ένα χαμόγελο.

Όπως αναφέρει το CNN, το όλο σκηνικό παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με την περίπτωση της Ieshia Evans, διαδηλώτριας η οποία συνελήφθη από την αστυνομία στο Baton Rouge διαμαρτυρόμενη για το θάνατο του Alton Sterling στα χέρια των αρχών. Οι αντιδράσεις του κόσμου ήταν έντονες με ορισμένα χαρακτηριστικά Tweets να αποτυπώνουν ακριβώς αυτήν την δυσαρέσκεια.

Another issue with the Pepsi ad is that the brand has no credibility or proven track record tackling social issues. Unlike Coca-Cola.

The Pepsi ad is a lesson for brands to consider all possible interpretations before releasing to the public

