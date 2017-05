Αυτός είναι ο λόγος που ο Johnny Depp αρνήθηκε ένα πρώιμο σενάριο των «Πειρατών της Καραϊβικής 5»!

Η φετινή χρονιά ήταν αρκετά δύσκολη για τον Johnny Depp. Έπειτα από τις κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία και μετά τα πρόσφατα οικονομικά προβλήματα προσπαθεί να ανέβει ξανά στα μάτια των φανατικών οπαδών του, επιστρέφοντας στον ρόλο που τον έκανε διάσημο. Αυτόν του Captain Jack Sparrow. Ο βετεράνος σεναριογράφος Terry Rossio αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια της συγγραφής του σεναρίου, ο Depp προκάλεσε αρκετούς πονοκεφάλους με τους οποίους έπρεπε να ασχοληθεί και να αντιμετωπίσει.

Σε ένα αρκετά ενδιαφέρον blog post, στο οποίο ο ίδιος παραθέτει τις ειλικρινείς πραγματικότητες πίσω από τη συγγραφή του σεναρίου και της παραγωγής της ταινίας, ο Rossio προέβη σε ορισμένα αξιοπερίεργα σχόλια σχετικά με την τελευταία ταινία και ειδικότερα για τον Javier Bardem στο ρόλο του αδίστακτου Armando Salazar. Πράγματι, φαίνεται ότι ο εκδικητικός αυτός χαρακτήρας δεν είχε εμφανιστεί στα αρχικά σενάρια. Ο Jack Sparrow είχε να αντιμετωπίσει έναν εχθρό γένους θηλυκού, μέχρι που ο ίδιος, ως Johnny Depp άσκησε βέτο σε αυτά τα σχέδια.

Ο Rossio αναφέρει τους λόγους μιας τέτοιας εξέλιξης: «Η δική μου έκδοση του Dead Men Tell No Tales παραμερίστηκε επειδή διέθετε μια κακοποιό γένους θηλυκού, με τον Johhny Depp να ανησυχεί ότι θα είχε πολλές ομοιότητες με το Dark Shadows, που επίσης διέθετε μια γυναίκα κακοποιό». Ο Rossio μπορεί να παραδέχεται αστειευόμενος ότι το σενάριο αυτό, όπως και τα άλλα, μπορεί να απορρίφθηκαν επειδή δεν ικανοποιούσαν κάποια κριτήρια ποιότητας, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αναφέρεται στο σενάριο του Dead Men Tell No Tales, σίγουρα εστιάζει στο πως το γένος του κακοποιού αποτέλεσε αποφασιστικό παράγοντα για τον πρωταγωνιστή της ταινίας.