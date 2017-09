Απαντάμε σε δύο (σχετικές) απορίες σε ένα θέμα! Πώς προφέρεται το iPhone X; Γιατί η Apple προσπέρασε το iPhone 9;

Στην ανακοίνωση της Apple, την Τρίτη που μας πέρασε, γνωρίσαμε τρία smartphones, τα iPhone X, iPhone 8 και iPhone 8 Plus. Οι ονομασίες τους φέρνουν κάποιες αλλαγές στο μοτίβο που ακολουθούσε η Apple τα τελευταία χρόνια στις ονομασίες των συσκευών της. Έτσι δε γνωρίσαμε το iPhone 7s ούτε το iPhone 7s Plus, αλλά πήγαμε κατευθείας στα iPhone 8 και iPhone 8 Plus, κι έπειτα αφήσαμε το iPhone 9 και πήγαμε απευθείας στο iPhone X.

Πώς προφέρεται το iPhone X;

Για να απαντήσουμε, έτσι στα γρήγορα, στην πρώτη απορία του τίτλου, το iPhone X προφέρεται ως iPhone 10. Δέκα λοιπόν. Η Ten για τους αγγλομαθείς, όπως είπε και ο Tim Cook, ο Jonathan Ive (μέσω video) και οι λοιποί της Apple στην παρουσίαση.

Πάμε τώρα στη δεύτερη απορία! iPhone 9 θα δούμε; Ή αν προτιμάτε, γιατί η Apple προσπέρασε το iPhone 9 στις ονομασίες της;

Καταρχήν η ονομασία iPhone 10 (ten) προέκυψε, καθώς αυτή η συσκευή είναι επετειακή, με την Apple να συμπληρώνει φέτος 10 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου iPhone, το 2007. Δε θα μπορούσε λοιπόν να λεγόταν 9.

Θα μπορούσε όμως να ονομάσει iPhone 7s και 7s Plus τα 8άρια και iPhone 8 το X. Γιατί επέλεξε αυτή τη διαφορετική προσέγγιση.

Κάποιοι λένε ότι η κυκλοφορία των 8αριών της Samsung φέτος (τώρα το Galaxy Note 8 και λίγο νωρίτερα το Galaxy S8) έκανε την Apple να μη θέλει να είναι στην αγορά με δύο …7s μοντέλα. Marketing trick λοιπόν η ονομασία σε έναν τομέα που η Apple έτσι κι αλλιώς διακρίνεται. Ένα παρόμοιο τέχνασμα είχε χρησιμοποιήσει εξάλλου και η Microsoft που προσπέρασε τα Windows 9 και πήγε από τα Windows 8 στα Windows 10.

Θα δούμε όμως iPhone 9; Δύσκολο να απαντήσουμε από τώρα, καθώς άγνωστες οι βουλές της Apple.