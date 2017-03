Αποκαλύφθηκαν τιμές και νέο χρώμα-έκπληξη για τα Samsung Galaxy S8 και S8+

Όπως έγραψε στο twitter ο αρκετά έγκυρος Roland Quandt, αυτές είναι οι τιμές για τα Samsung Galaxy S8 και S8+ που θα ανακοινωθούν στις 29 Μαρτίου.

Έτσι, μετά από πληροφορίες από retailer στην Ευρώπη, το S8 θα ξεκινάει από τα 799 ευρώ και το S8+ από τα 899 ευρώ, τιμές δηλαδή ακριβότερες από τα Galaxy S7 και S7 edge κατά το λανσάρισμά τους.

Samsung Galaxy S8 and S8+ will be out in Black, Silver and Violet (!) colors, retail listings show. S8 priced at 799, S8+ at 899 Euro.

— Roland Quandt (@rquandt) March 7, 2017