CEOs τεχνολογικών κολοσσών κατά Trump μετά την αποχώρηση ΗΠΑ από τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα

Οι ηγέτες κάποιων από τις πιο επιδραστικές εταιρείες τεχνολογίας στον πλανήτη με έδρα τις ΗΠΑ, όπως οι Tesla, Amazon, Google, Facebook και Microsoft, λίγο μετά την απόφαση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Donald Trump να αποχωρήσει η χώρα από την Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, όπως ήταν φυσικό εξέφρασαν τη "βαθιά απογοήτευσή" τους.

Λίγο μετά την απόφαση, τα δημοσιεύματα κέρδισε η "ηχηρή" αποχώρηση του Elon Musk, CEO της Tesla και της Space X, από τη θέση του συμβούλου του Trump, όπως ανακοίνωσε ο μεγιστάνας σε σχετικό post στο Twitter.

Am departing presidential councils. Climate change is real. Leaving Paris is not good for America or the world.

