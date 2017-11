Cosmote: Ανακοινώνει αυξήσεις στα προγράμματα συμβολαίου και ΚαρτοΣυμβολαίου

H Cosmote ανακοινώνει ότι, από 15/01/2018, για τους νέους και υφιστάμενους συνδρομητές των παρακάτω προγραμμάτων COSMOTE ισχύουν οι ακόλουθες τροποποιήσεις.

Αυξάνονται κατά 250ΜΒ τα διαθέσιμα ΜΒ για πλοήγηση στο internet και κατά 1,50€ το ονομαστικό μηνιαίο πάγιο στα προγράμματα ΚαρτοΣυμβολαίου: COSMOTE Mobile ΚαρτοΣυμβόλαιο 23, COSMOTE Mobile ΚαρτοΣυμβόλαιο Προς όλους 23, COSMOTE ΚαρτοΣυμβόλαιο ΔΧΟ 15, COSMOTE ΚαρτοΣυμβόλαιο ΔΧΟ 20, COSMOTE Mobile ΚαρτοΣυμβόλαιο 21.5.

Αυξάνονται κατά 300ΜΒ τα διαθέσιμα ΜΒ για πλοήγηση στο internet και κατά 1,75€ το ονομαστικό μηνιαίο πάγιο στα προγράμματα συμβολαίου: COSMOTE Mobile S, COSMOTE MOBILE M, COSMOTE Mobile 1500-20, COSMOTE Mobile 1500-30, COSMOTE Mobile 1500-20Π, COSMOTE Mobile 1500-25, COSMOTE Mobile 1500-35, COSMOTE Mobile Plus 20, COSMOTE Mobile Plus 25, COSMOTE Mobile Plus 35, COSMOTE Mobile Προς Όλους 25, COSMOTE Mobile Προς Όλους 35, COSMOTE 20, COSMOTE 25, COSMOTE 35, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 15 ΠΑΛ, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 35 ΠΑΛ, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 25 ΠΑΛ, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 15, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 20 ΠΑΛΑΙΟ, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 25 ΠΑΛΑΙΟ, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 30, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 35 Π, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 35 ΠΑΛΑΙΟ.

Αυξάνονται κατά 500ΜΒ τα διαθέσιμα ΜΒ για πλοήγηση στο internet και κατά 1,18€ το ονομαστικό μηνιαίο πάγιο στα προγράμματα συμβολαίου COSMOTE Mobile Family 65 και COSMOTE Mobile Family 100 και κατά 2,02€ το ονομαστικό μηνιαίο πάγιο του προγράμματος COSMOTE Mobile Family 10.

Αυξάνονται κατά 400ΜΒ τα διαθέσιμα ΜΒ για πλοήγηση στο internet και κατά 2,30€ το ονομαστικό μηνιαίο πάγιο στα προγράμματα συμβολαίου και ΚαρτοΣυμβολαίου: COSMOTE MOBILE L, COSMOTE Mobile 1500-45, COSMOTE Mobile Plus 45, COSMOTE Mobile Προς Όλους 50, COSMOTE Mobile ΚαρτοΣυμβόλαιο 28, COSMOTE ΚαρτοΣυμβόλαιο ΔΧΟ 25, COSMOTE ΚαρτοΣυμβόλαιο ΔΧΟ 30, COSMOTE ΚαρτοΣυμβόλαιο ΔΧΟ 35, ΚαρτοΣυμβόλαιο Προς όλους 30, ΚαρτοΣυμβόλαιο Προς όλους 30 Π, COSMOTE Mobile ΚαρτοΣυμβόλαιο 26.5, COSMOTE Mobile ΚαρτοΣυμβόλαιο 32.5, COSMOTE Mobile ΚαρτοΣυμβόλαιο προς Όλους 27.5, COSMOTE 45, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 45 ΠΑΛ, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 55 ΠΑΛ, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 50, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 40, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 45 Π, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 45 ΠΑΛΑΙΟ.

Αυξάνονται κατά 500ΜΒ τα διαθέσιμα ΜΒ για πλοήγηση στο internet και κατά 2,95€ το ονομαστικό μηνιαίο πάγιο στα προγράμματα συμβολαίου: COSMOTE 55, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 55 ΠΑΛΑΙΟ, COSMOTE MOBILE XL, COSMOTE Mobile Plus 65, COSMOTE 65, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 70 ΠΑΛ, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 70, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 70 ΠΑΛΑΙΟ, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 85, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 85 ΠΑΛ, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 85 ΠΑΛΑΙΟ, COSMOTE Mobile Gold, COSMOTE 100, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 100 ΠΑΛ, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 100 ΠΑΛΑΙΟ.

Σε όλα τα ακόλουθα προγράμματα COSMOTE Mobile Internet, για οικιακούς και εταιρικούς συνδρομητές συμβολαίου, αυξάνεται το ονομαστικό μηνιαίο πάγιο κατά 1,90€ με ταυτόχρονη αύξηση των διαθέσιμων ΜΒ ως ακολούθως:

- Αυξάνονται κατά 50ΜΒ τα διαθέσιμα ΜΒ για πλοήγηση στο Internet στα προγράμματα COSMOTE Mobile

Internet Basic, 100MB ΠΑΛ & 200MB ΠΑΛ.

- Αυξάνονται κατά 200ΜΒ τα διαθέσιμα ΜΒ για πλοήγηση στο Internet στα προγράμματα COSMOTE Mobile

Internet 500MB, 700MB, 300MB ΠΑΛ, 500MB ΠΑΛ & COSMOTE Mobile i-data 500MB

- Αυξάνονται κατά 512ΜΒ τα διαθέσιμα ΜΒ για πλοήγηση στο Internet στα προγράμματα COSMOTE Mobile

Internet 1,2GB, 2GB, 2GB ΠΑΛΑΙΟ, 2GB ΠΑΛ., 2.5GB, 3GB ΠΑΛ., 5GB, 5GB ΠΑΛ., 6GB, Any Way 2GB ΠΑΛ., Any

Way 5GB ΠΑΛ & COSMOTE Mobile i-data 5GB

- Αυξάνονται κατά 1024ΜΒ τα διαθέσιμα ΜΒ για πλοήγηση στο Internet στα προγράμματα COSMOTE Mobile

Internet 1GB ΠΑΛ., 1GB Π., 10GB, 10GB ΠΑΛ. & 12GB

- Αυξάνονται κατά 2048ΜΒ τα διαθέσιμα ΜΒ για πλοήγηση στο Internet στα προγράμματα COSMOTE Mobile

Internet 20GB, 20GB ΠΑΛ., 25GB, 40GB & COSMOTE Mobile Internet Unlimited.

Επίσης, αυξάνονται κατά 50 τα διαθέσιμα λεπτά ομιλίας προς Εθνικά Δίκτυα Σταθερής Τηλεφωνίας και κατά 1,21€ το ονομαστικό μηνιαίο πάγιο στα προγράμματα COSMOTE Home Telephony SIM M, COSMOTE Home Telephony SIM M Π και COSMOTE At Home 700. Αυξάνονται κατά 50 τα διαθέσιμα λεπτά ομιλίας προς Εθνικά Δίκτυα Σταθερής Τηλεφωνίας και Ξένα Δίκτυα Σταθερής Τηλεφωνίας 21 χωρών και κατά 1,85€ το ονομαστικό μηνιαίο πάγιο στο πρόγραμμα COSMOTE Home Telephony SIM L. Αυξάνονται κατά 100 τα διαθέσιμα λεπτά ομιλίας προς Εθνικά Δίκτυα Σταθερής Τηλεφωνίας και κατά 1,79€ το ονομαστικό μηνιαίο πάγιο στα προγράμματα COSMOTE Home Double Play SIM M και COSMOTE Home Double Play SIM L.

Αυξάνεται κατά 1,50€ το διαθέσιμο μηνιαίο ποσό προς κατανάλωση, και αντίστοιχα, κατά 1,50€ το ονομαστικό μηνιαίο πάγιο του προγράμματος What's Up Student ΚαρτοΣυμβόλαιο.

Επίσης, ανακοινώνεται ότι από 30/01/2018 για τους νέους και υφιστάμενους συνδρομητές των παρακάτω προγραμμάτων COSMOTE Business Mobile ισχύουν οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

Αυξάνεται κατά 4,20€ το ονομαστικό μηνιαίο πάγιο στα οικονομικά προγράμματα συμβολαίου COSMOTE Business Mobile προς Όλους 1.500, COSMOTE Business Mobile προς Όλους 3.000, COSMOTE Business Mobile προς Όλους 5.000, COSMOTE Business Mobile προς Όλους 10.000, COSMOTE Business Mobile 1.500, COSMOTE Business Mobile 3.000, COSMOTE Business Mobile 5.000, COSMOTE Business Mobile Aπεριόριστα με Ιnternet 60, COSMOTE Business Mobile Aπεριόριστα με Ιnternet 80, COSMOTE BUSINESS PLUS 540 P, COSMOTE Business Mobile Plus 600, COSMOTE Business Mobile Plus 800, COSMOTE Business Mobile Plus 1.000.

Αυξάνεται κατά 2,80€ το ονομαστικό μηνιαίο πάγιο στα οικονομικά προγράμματα συμβολαίου COSMOTE Business Mobile Value 25, COSMOTE Business Mobile Value 35, COSMOTE Business Mobile Value 45,COSMOTE Business Mobile προς Όλους 100, COSMOTE Business Mobile προς Όλους 150, COSMOTE Business Mobile προς Όλους 400, COSMOTE Business Mobile προς Όλους 1.000, COSMOTE Business Mobile 100,COSMOTE Business Mobile 150, COSMOTE Business Mobile 400,COSMOTE Business Mobile 1.000, COSMOTE Business Mobile Aπεριόριστα με Ιnternet 25, COSMOTE Business Mobile Aπεριόριστα με Ιnternet 35 ,COSMOTE Business Mobile Aπεριόριστα με Ιnternet 45, COSMOTE Business Mobile Aπεριόριστα με Ιnternet 25 ΠΑΛ,COSMOTE Business Mobile Aπεριόριστα με Ιnternet 35 ΠΑΛ,COSMOTE Business Mobile Aπεριόριστα με Ιnternet 45 ΠΑΛ, COSMOTE BUSINESS PLUS 180, COSMOTE BUSINESS PLUS 180 P, COSMOTE BUSINESS PLUS 300 P O,COSMOTE BUSINESS PLUS 90 P, COSMOTE Business Mobile Plus 100, COSMOTE Business Mobile Plus 200, COSMOTE Business Mobile Plus 300, COSMOTE Business Mobile Plus 400,COSMOTE Business Mobile Απεριόριστα 20, COSMOTE Business Mobile Απεριόριστα 25,COSMOTE Business Mobile Απεριόριστα 30,COSMOTE Business Mobile Απεριόριστα 40, COSMOTE Business Mobile Απεριόριστα 50.

Αυξάνεται κατά 1,46€ το ονομαστικό μηνιαίο πάγιο στα οικονομικά προγράμματα συμβολαίου COSMOTE Business Mobile Βασικό, COSMOTE BUSINESS, COSMOTE BUSINESS PLUS, COSMOTE Business Mobile Plus Π. ]

Αυξάνεται κατά 2,69€ το ονομαστικό μηνιαίο πάγιο στα οικονομικά προγράμματα COSMOTE Business Mobile Cost Control 10, COSMOTE Business Mobile Cost Control 20, COSMOTE Business Mobile Cost Control 30, COSMOTE Business Mobile Cost Control Value 20, COSMOTE Business Mobile Cost Control Value 25, COSMOTE Business Mobile Cost Control Value 30, COSMOTE Business Mobile Cost Control προς Όλους 25, COSMOTE Business Mobile Cost Control προς Όλους 30, COSMOTE Business Mobile Cost Control Value 20 ΠΑΛ, COSMOTE Business Mobile Cost Control Value 25 ΠΑΛ, COSMOTE Business Mobile Cost Control Value 30 ΠΑΛ, COSMOTE Business Mobile Cost Control προς Όλους 30 ΠΑΛ.

Τέλος, ανακοινώνεται ότι από 16/03/2018 για τους νέους και υφιστάμενους οικιακούς συνδρομητές του προγράμματος συμβολαίου COSMOTE Mobile Basic αυξάνεται το ονομαστικό μηνιαίο πάγιο κατά 1,50€.

Όλες οι ανωτέρω μεταβολές στα ονομαστικά μηνιαία πάγια περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και το αναλογούν τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας που έχει υπολογιστεί βάσει του μηνιαίου παγίου χωρίς έξτρα χρεώσεις ή επιπρόσθετες υπηρεσίες. Το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας υπολογίζεται ως ποσοστό επί του συνόλου του μηνιαίου λογαριασμού κάθε σύνδεσης (προ ΦΠΑ) και είναι 12% για λογαριασμούς μέχρι 50€, 15% για λογαριασμούς από 50,01 μέχρι και 100€, 18% για λογαριασμούς από 100,01 έως και 150€ και 20% για λογαριασμούς άνω των

150,01€. Για περισσότερες πληροφορίες για το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας επισκεφθείτε το https://www.cosmote.gr/fk.

Οι συνδρομητές όλων των παραπάνω προγραμμάτων έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβασή τους αζημίως (εξαιρούνται τυχόν υπόλοιπα επιδότησης συσκευών ή τερματικού εξοπλισμού), εντός 1 μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε την Εξυπηρέτηση Πελατών της COSMOTE (13888 με χρέωση 0,19€/κλήση από κινητό COSMOTE) ή την Εξυπηρέτηση Εταιρικών Πελατών Σταθερής & Κινητής Ομίλου ΟΤΕ στο 13818 (χωρίς χρέωση από εταιρικό κινητό COSMOTE). Η χρέωση για κλήσεις προς τον αριθμό 13888 από άλλα δίκτυα είναι σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του παρόχου του καλούντος.