Cosmote: Ανακοίνωσε αλλαγές που αφορούν τους συνδρομητές καρτοκινητής τηλεφωνίας

Η Cosmote ανακοίνωσε πριν λίγες ημέρες τις παρακάτω αλλαγές που αφορούν τους συνδρομητές καρτοκινητής τηλεφωνίας της.

Α) Ανακοινώνεται η από 16/01/2018 εμπορική διάθεση των πακέτων COMBO CALL THEM ALL i για τους συνδρομητές καρτοκινητής τηλεφωνίας WHAT’S UP της COSMOTE. Τα βασικά χαρακτηριστικά και οι χρεώσεις των νέων πακέτων συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

- Ο ελάχιστος χρόνος διάρκειας ανά κλήση είναι 3 λεπτά και στη συνέχεια η χρέωση γίνεται ανά δευτερόλεπτο. Σε περίπτωση κλήσης με διάρκεια μικρότερη των 3 λεπτών, ο χρόνος που αφαιρείται από το σύνολο του χρόνου ομιλίας του πακέτου είναι 3 λεπτά.

- Η ογκοχρέωση για την πλοήγηση στο διαδίκτυο γίνεται ανά KByte, με ελάχιστη χρέωση το 1 ΚΒyte ανά σύνδεση (1 MByte = 1.024 KBytes)

- Μετά τη λήξη της διάρκειας ισχύος των πακέτων ή την κατανάλωση της ενσωματωμένης χρήσης τους, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο, ισχύουν οι χρεώσεις του εκάστοτε δημοσιευμένου τιμοκατάλογου WHAT’S UP

- Μετά την ενεργοποίηση του πακέτου πρώτα καταναλώνεται η ενσωματωμένη χρήση του και στη συνέχεια ο χρόνος ομιλίας ή τα γραπτά μηνύματα ή ο όγκος δεδομένων (ΜΒ) που αντιστοιχεί στο χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του συνδρομητή.

- Σε περίπτωση που ο όγκος δεδομένων (MB) των πακέτων καταναλωθεί νωρίτερα από την διάρκεια ισχύος του και ο συνδρομητής δεν είναι εγγεγραμμένος στην υπηρεσία «COSMOTE My Internet», η χρέωση για κατανάλωση δεδομένων μέχρι και τη συμπλήρωση της ημερομηνίας λήξης των πακέτων είναι 1,0332€/MB

- Η ενσωματωμένη χρήση δεδομένων, χρόνου ομιλίας και γραπτών μηνυμάτων προς όλα τα εθνικά δίκτυα κάθε πακέτου ισχύει κατά την περιαγωγή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Το πακέτα ενεργοποιούνται με δωρεάν κλήση στο 1330 ενώ οι συνδρομητές θα μπορούν να ενημερωθούν για το διαθέσιμο υπόλοιπο χρόνου ομιλίας, γραπτών μηνυμάτων και Ίντερνετ, στέλνοντας το δωρεάν μήνυμα «Υ» στο 1330.

Β) Από 26/03/2018 ανακοινώνονται οι ακόλουθες αλλαγές για τους συνδρομητές καρτοκινητής τηλεφωνίας COSMOKAPTA, WHAT’S UP, FROG της COSMOTE:

- Προσφορά στις ανανεώσεις χρόνου ομιλίας που θα πραγματοποιούνται στο δίκτυο καταστημάτων ομίλου ΟΤΕ σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

- To πακέτο Mobile Internet 200 που προσφέρει 600ΜΒ για 1 μήνα με χρέωση 6€ μετονομάζεται σε πακέτο Mobile Internet 700, η χρέωσή του αυξάνεται από 6€ σε 7€, παρέχει 700ΜΒ με διάρκεια ισχύος 1 μήνα και στην αυτόματη ανανέωση του 900ΜΒ για 1 μήνα.

Γ) Παράλληλα, από 26/03/2018 ανακοινώνονται οι ακόλουθες αλλαγές αποκλειστικά για τους συνδρομητές καρτοκινητής τηλεφωνίας WHAT’S UP της COSMOTE:

- Παύει η εμπορική διάθεση των πακέτων CALL THEM ALL 600-i, CALL THEM ALL PLUS-i, CALL THEM ALL 300-i, SUPER CALL THEM ALL-i, SUPER CALL THEM ALL PLUS-I, COMBO CALL THEM ALL και «200’ προς όλα τα δίκτυα και 100ΜΒ». Οι συνδρομητές που έχουν ενεργοποιήσει τα παραπάνω πακέτα έως και την 26/03/2018, θα συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τα πακέτα αυτά με τις υφιστάμενες παροχές έως τη λήξη τους ή μέχρι την εξάντληση των παροχών τους.

- Η διάρκεια ισχύος του δώρου των 600ΜΒ που είναι διαθέσιμο μέσω του «Reload It» μειώνεται από 1 μήνα σε 15 ημέρες

Δ) Ανακοινώνονται επίσης οι ακόλουθες αλλαγές αποκλειστικά για τους συνδρομητές καρτοκινητής τηλεφωνίας COSMOKAPTA της COSMOTE:

- Από 16/01/2018, η αξία του πακέτου «200’ προς Όλους & 100ΜΒ» αυξάνεται από 6€ σε 7€ και τα MB αυξάνονται από 100ΜΒ σε 200ΜΒ, ενώ το πακέτο μετονομάζεται σε «200’ προς Όλους & 200ΜΒ». Επιπλέον θα δίνεται η δυνατότητα της αυτόματης επανενεργοποίησής του κάθε φορά που τελειώνουν τα λεπτά ομιλίας προς όλους. Η εγγραφή για την αυτόματη ενεργοποίηση του πακέτου γίνεται με δωρεάν κλήση στο 1330. Αν το χρηματικό υπόλοιπο δεν επαρκεί για την αυτόματη ενεργοποίηση του πακέτου θα ενεργοποιηθεί αυτόματα στην επόμενη ανανέωση χρόνου ομιλίας όταν το υπόλοιπο είναι επαρκές. Τα λοιπά χαρακτηριστικά του πακέτου παραμένουν ως έχουν.

- Από 26/03/2018, παύει η εμπορική διάθεση του πακέτου ομιλίας «250’ προς Όλους» αξίας 6€. Για τους συνδρομητές που έχουν, μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, ενεργοποιημένη την υπηρεσία αυτόματης ενεργοποίησης του πακέτου «250’ προς Όλους» η αξία του πακέτου αυξάνεται από 6€ σε 7€ με προσφορά επιπλέον 100ΜΒ Internet και το πακέτο μετονομάζεται σε «250’ προς Όλους & 100ΜΒ».

- Τα ΜΒ που δεν καταναλώνονται εντός ενός μηνός από την ενεργοποίηση του πακέτου, δεν μεταφέρονται, εκτός εάν πριν την ημερομηνία λήξης γίνει νέα ενεργοποίηση του πακέτου. Στην περίπτωση αυτή τα ΜΒ δύνανται να καταναλωθούν μέχρι την ημερομηνία λήξης του πακέτου που ενεργοποιήθηκε τελευταίο χρονικά.

- Η κατανάλωση των διαθέσιμων ΜΒ του πακέτου είναι διαθέσιμη για χρήση και στην περιαγωγή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Για τους συνδρομητές που έχουν ενεργοποιηθεί μετά την 4/7/2016 και έχουν ενεργοποιημένη την υπηρεσία COSMOTE My Internet ή έχουν ενεργοποιηθεί πριν την 4/7/2016 και έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία COSMOTE My Internet, όταν ο όγκος δεδομένων (MB) του πακέτου καταναλωθεί νωρίτερα από την αρχική ημερομηνία λήξης του ή όταν τα ΜΒ του πακέτου λήξουν η πρόσβαση στο Internet θα διακόπτεται και ο συνδρομητής θα οδηγείται στη σελίδα της υπηρεσίας COSMOTE My Internet (http://myinternet.cosmote.gr) για να διαλέξει ένα από τα διαθέσιμα πακέτα Internet.

- Για τους συνδρομητές που έχουν ενεργοποιηθεί πριν την 4/7/2016 και δεν έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία COSMOTE My Internet, ή για τους συνδρομητές που έχουν ενεργοποιηθεί μετά την 4/7/2016 και έχουν απενεργοποιήσει την υπηρεσία COSMOTE My Internet, όταν ο όγκος δεδομένων (MB) του πακέτου καταναλωθεί νωρίτερα από την αρχική ημερομηνία λήξης, ισχύει ογκοχρέωση 1,0416€/ΜΒ μέχρι τη λήξη του πακέτου με ελάχιστη χρέωση 1ΚΒ ανά σύνδεση και στη συνέχεια χρέωση ανά ΚΒ (1MB = 1024 KB και 1GB = 1024 MB). Στη περίπτωση που λήξουν τα ΜΒ του πακέτου η πρόσβαση στο Internet συνεχίζεται με χρέωση 1,30€ /ημέρα μέσω του Mobile Internet Day Pass προσφέροντας απεριόριστη πλοήγηση στο Internet για 24 ώρες από τη στιγμή που ξεκίνησε η πρόσβαση στο Internet.

Τα λοιπά χαρακτηριστικά του πακέτου παραμένουν ως έχουν. Οι συνδρομητές που έχουν ενεργοποιημένη την υπηρεσία αυτόματης ενεργοποίησης του πακέτου θα ενημερώνονται για την τροποποίηση του και τη δυνατότητα απενεργοποίησης της υπηρεσίας μέσω ενημερωτικού ηχογραφημένου μηνύματος στο μενού ανανέωσης χρόνου ομιλίας 1314.

- Από 26/03/2018, για τους συνδρομητές COSMOΚΑΡΤΑ, που είναι εγγεγραμμένοι στην προσφορά με την οποία λαμβάνουν 450 λεπτά ομιλίας προς όλα τα κινητά και σταθερά τηλέφωνα στην Ελλάδα για 1 μήνα για τις δυο πρώτες ανανεώσεις ανά μήνα από €10 και άνω, το ποσό που αφαιρείται με κάθε ανανέωση χρόνου ομιλίας για την παροχή της προσφοράς αυξάνεται από 4€ σε 5€. Παράλληλα θα προσφέρονται μαζί με τα 450 λεπτά ομιλίας και 100ΜΒ Internet για 1 μήνα.

- Τα ΜΒ που δεν καταναλώνονται εντός ενός μηνός από την ενεργοποίηση της προσφοράς, δεν μεταφέρονται, εκτός εάν πριν την ημερομηνία λήξης γίνει νέα ενεργοποίηση της προσφοράς. Στην περίπτωση αυτή τα ΜΒ δύνανται να καταναλωθούν μέχρι την ημερομηνία λήξης της προσφοράς που ενεργοποιήθηκε τελευταία χρονικά.

- Η κατανάλωση των διαθέσιμων ΜΒ της προσφοράς είναι διαθέσιμη για χρήση και στην περιαγωγή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Για τους συνδρομητές που έχουν ενεργοποιημένη την υπηρεσία COSMOTE My Internet, όταν ο όγκος δεδομένων (MB) της προσφοράς καταναλωθεί νωρίτερα από την αρχική ημερομηνία λήξης του ή όταν τα ΜΒ του πακέτου λήξουν η πρόσβαση στο Internet θα διακόπτεται και ο συνδρομητής θα οδηγείται στη σελίδα της υπηρεσίας COSMOTE My Internet (http://myinternet.cosmote.gr) για να διαλέξει ένα από τα διαθέσιμα πακέτα Internet. Για τους συνδρομητές που δεν έχουν ενεργοποιημένη την υπηρεσία COSMOTE My Internet, όταν ο όγκος δεδομένων (MB) της προσφοράς καταναλωθεί νωρίτερα από την αρχική ημερομηνία λήξης, ισχύει ογκοχρέωση 1,0416€/ΜΒ μέχρι τη λήξη του πακέτου με ελάχιστη χρέωση 1ΚΒ ανά σύνδεση και στη συνέχεια χρέωση ανά ΚΒ (1MB = 1024 KB και 1GB = 1024 MB). Στην περίπτωση που λήξουν τα ΜΒ της προσφοράς η πρόσβαση στο Internet συνεχίζεται με χρέωση 1,30€ /ημέρα μέσω του Mobile Internet Day Pass προσφέροντας απεριόριστη πλοήγηση στο Internet για 24 ώρες από τη στιγμή που ξεκίνησε η πρόσβαση στο Internet.

Οι συνδρομητές που είναι εγγεγραμμένοι στη προσφορά θα ενημερώνονται για την τροποποίηση της, και τη δυνατότητα απενεργοποίησης της μέσω ενημερωτικού ηχογραφημένου μηνύματος στο μενού ανανέωσης χρόνου ομιλίας 1314.

Τέλος, αναστέλλεται η εφαρμογή του τέλους υπηρεσίας ανανέωσης 0,30€ ανά κάρτα ανανέωσης.

Οι συνδρομητές των ανωτέρω προγραμμάτων έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβασή τους αζημίως εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε από κινητό την Εξυπηρέτηση Πελατών της COSMOTE στο 13888 (χρέωση 0,19€/κλήση) ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.cosmote.gr.

Οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%.