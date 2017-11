Δες πώς να περάσεις MIUI 9 στο Redmi Note 4: Οδηγός για την Snapdragon έκδοση της συσκευής!

Το fastboot image για την MIUI 9 stable είναι πλέον διαθέσιμο για να το κατεβάσεις, για την Snapdragon 625 έκδοση του Redmi Note 4. κάτι που σου επιτρέπει να μεταβείς εύκολα και γρήγορα στην τελευταία έκδοση της custom ROM της Xiaomi. Αρχικά θα πρέπει να κατεβάσεις την MIUI 9 ROM μέσα από αυτόν τον σύνδεσμο. Επιπλέον, θα χρειαστείς και το Mi Flash το οποίο το κατεβάζεις από εδώ.

Μόλις τελειώσει το download των αρχείων, θα πρέπει να αποσυμπιέσεις το Fastboot image και να βάλεις το Redmi Note 4 σε fastboot mode. Απενεργοποίησε τη συσκευή σου και μπες σε fastboot mode με τα πλήκτρα απενεργοποίησης και το volume down ταυτόχρονα. Θα πρέπει να βλέπεις το Mi Bunny και το λογότυπο fastboot, μετά από πέντε δευτερόλεπτα. Αφού μεταβείς στην Fastboot screen σύνδεσε τη συσκευή σου στο PC και άνοιξε το Mi Flash. Βρες το path του folder με την αποσυμπιεσμένη ROM και πάτα οκ για να το φορτώσεις στο Mi Flash. Επέλεξε το clean all στην κάτω δεξιά πλευρά και πάτα το πλήκτρο Refresh. To Mi Flash θα μπορεί να ανιχνεύσει την συσκευή.

Πάτα το πλήκτρο Flash και περίμενε μέχρι η μπάρα να γίνει πράσινη.

Μόλις η συσκευή σου ολοκληρώσει το φλασάρισμα, θα κάνει επανεκκίνηση και θα αναβαθμιστεί σε MIUI 9.