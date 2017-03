Διέρρευσαν τα πλήρη specs και των Xiaomi Mi 6 και Mi 6 Plus!

Οι πληροφορίες θέλουν την Xiaomi να ετοιμάζεται να λανσάρει μέσα στον Απρίλιο τα Xiaomi Mi 6 και Mi6 Plus. Για τα εντυπωσιακά, νέα κορυφαία smartphones του Κινέζου κατασκευαστή έχουμε δει ήδη αρκετές διαρροές, αυτή όμως δεν έχει προηγούμενο. Έτσι, όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους εμφανίζονται ήδη στον τύπο, μην αφήνοντας τίποτα στη φαντασία μας...

Βλέπουμε πως το Xiaomi Mi 6 θα έχει οθόνη 5,15 ιντσών ενώ το Mi6 Plus 5,7 ιντσών, επεξεργαστής τους είναι ο κορυφαίος Snapdragon 835, διαθέτουν 4 ή 6GB RAM, έως 128GB αποθηκευτικού χώρου και μπαταρία 3.200 και 4.500mAh, αντίστοιχα, για τις δύο εκδόσεις. Το Mi 6 έρχεται με κάμερα 19MP ενώ το Mi 6 Plus διαθέτει dual lens camera 12MP, με την εμπρόσθια κάμερα και των δύο να φτάνει τα 8MP. Όσον αφορά το λειτουργικό, το Mi 6 τρέχει το Android 6.0, ενώ το Mi 6 Plus το Android 7.0 με το MIUI 8.0 φυσικά.

Δείτε τα αναλυτικά τους specs στο παρακάτω screenshot...