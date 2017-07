Έντονη φημολογία ότι ο Ben Affleck δεν θα υποδύεται τον Batman για πολύ καιρό ακόμα!

Πριν την κυκλοφορία του Batman V Superman: Dawn of Justice, οι fans της DC δεν ήταν και τόσο χαρούμενοι με την επιλογή του Ben Affleck στο ρόλο του Batman (έπεσε μπόλικο κράξιμο). Τελικά, ο γνωστός ηθοποιός δεν ήταν τόσο κακός στον ρόλο του δισεκατομμυριούχου Bruce Wayne (όπως οι περισσότεροι θα περίμεναν), με τον Affleck μάλιστα να επιστρέφει στο ρόλο του Σκοτεινού Ιππότη στη ταινία Justice League, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει τον προσεχή Νοέμβριο. Από τις αρχές της χρονιάς γνωρίζαμε ότι πέραν του Justice League, ο Affleck θα αναλάμβανε τη σκηνοθεσία και την συγγραφή του σεναρίου ενός ακόμη stand-alone film με πρωταγωνιστή των Batman.

Τελικά όμως από ότι φαίνεται τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν και τόσο καλά για τον γνωστό αστέρα του Hollywood, ο οποίος αποφάσισε για... λόγους ανωτέρας βίας να παραχωρήσει την θέση του σκηνοθέτη στον ταλαντούχο Matt Reeves (War of the Planet of the Apes). Με τον Reeves στο τιμόνι έγινε γνωστό ότι το σενάριο που έφερε την υπογραφή του Affleck δεν θα ακολουθηθεί και έτσι με το μόνο που έμεινε ο τίμιος Ben ήταν τελικά ο ρόλος του Batman (και αυτό ακόμη... παίζεται). Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις (και εάν τελικώς οι φήμες ευσταθούν), ο Ben Affleck δεν θα βρίσκεται για πολύ καιρό ακόμη στο ρόλο του μασκοφόρου εκδικητή. Όπως αναφέρει το Hollywood Reporter που στηρίζεται σε καλά πληροφορημένες πηγές, οι υπεύθυνοι της DC σκέφτονται να αλλάξουν τον ρόλο του Batman, όχι τόσο επειδή είναι δυσαρεστημένοι με τις υποκριτικές ικανότητες του Affleck αλλά από το γεγονός ότι πλέον ο διάσημος αστέρας έχει πατήσει τα 45 και ενδεχομένως στο μέλλον να χρειαστούν έναν νεότερο ηλικιακά ηθοποιό που θα αναλάβει να ενσαρκώσει τον δημοφιλή υπερήρωα. Αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη τοποθέτηση και από τις δύο πλευρές, παρόλα αυτά τα παραπάνω συνηγορούν ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά ανάμεσα στον γνωστό ηθοποιό και στην DC...