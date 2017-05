General Mobile GM 5 D Hands-On Review: «Pure Android… pure joy»!

Η General Mobile κατάφερε να μας ενθουσιάσει με το GM 5 Plus D, ένα Android One smartphone που σχεδιάστηκε αποκλειστικά για τους λάτρεις του καθαρού vanilla Android OS και για όλους εκείνους τους χρήστες που επιθυμούν να πάρουν μία γεύση από τις δυνατότητες από το λειτουργικό της Google, όπως ακριβώς θα έπρεπε να είναι, χωρίς ενοχλητικά bloatwares ή άλλου είδους εφαρμογές που τρέχουν στο background και που έχουν ως αποτέλεσμα να δημιουργούν πολλές φορές πτώση στην απόδοση μίας συσκευής. Ένα επίσης σημαντικό προτέρημα των συσκευών που εντάσσονται στο πρόγραμμα Android One είναι ότι οι κρίσιμες αναβαθμίσεις του OS και τα διάφορα security updates καταφτάνουν πρώτα στο κινητό σας, χωρίς να υπάρχει η καθυστέρηση που παρατηρείται στους υπόλοιπους κατασκευαστές. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να αισθάνεστε ότι η συσκευή σας δεν θα σας «προδώσει» ποτέ σε ότι έχει να κάνει με το θέμα της ασφάλειας. Μετά λοιπόν από το GM 5 Plus D που μας άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις για να δούμε τι μας επιφυλάσσει και το μικρό του αδελφάκι GM 5 D, το οποίο φαίνεται να παίζει δυνατά στην budget-friendly κατηγορία.

The Looks…

H πρόταση της General Mobile με το που την βγάζεις από την συσκευασία της διαπιστώνεις ότι έχεις να κάνεις με μία αρκετά στιβαρή κατασκευή, η οποία αποτελείται από εξαιρετικά ποιοτικά υλικά. Προτού όμως σας μεταφέρουμε τις πρώτες εντυπώσεις μας από το General Mobile GM 5 D, αξίζει να αναφερθούμε στα περιεχόμενα του κουτιού, τα όποια περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεται o μέσος χρήστης για να ξεκινήσει το ταξίδι του στον θαυμαστό κόσμο της mobile τεχνολογίας. Συγκεκριμένα, θα βρείτε: τον φορτιστή, καλώδιο microUSB, ακουστικά hands-free (με ανταλλακτικά ear buds) και φυσικά τα απαραίτητα manuals. Όπως διαπιστώσαμε το GM 5 D διαθέτει αποσπώμενη μπαταρία, εν αντιθέσει με το GM 5 Plus D το οποίο διέθετε μία ενιαία και συμπαγή unibody κατασκευή. Στο πίσω τμήμα της συσκευής θα βρείτε τις δύο SIM slots και την εξαιρετικά χρήσιμη microSD θύρα.

Οι compact διαστάσεις του (140,5x69,5x9,3 mm) και το χαμηλό βάρος (135 γραμμάρια) επιτρέπουν τον άνετο χειρισμό και έλεγχο της συσκευής ακόμη και με το ένα χέρι, ενώ το κράτημα της συσκευής είναι αρκετά καλό ακόμη και ύστερα από ένα σεβαστό χρονικό διάστημα. Το καλό grip οφείλεται κυρίως στο back plate, το οποίο διαθέτει αυλακώσεις που βοηθούν έτσι ώστε το κινητό να μην γλιστράει.

Παρατηρώντας πιο προσεκτικά το GM 5 D, διαπιστώνουμε ότι το σχεδιαστικό team της General Mobile έκανε πραγματικά αξιόλογη δουλειά σε ότι έχει να κάνει με την τοποθέτηση των buttons ελέγχου, όπου στη δεξιά πλευρά υπάρχουν τα volume rockers για την αυξομείωση της έντασης του ήχου, ενώ το power on/off button βρίσκεται λίγο πιο κάτω. Επιπλέον, στην επάνω πλευρά βρίσκεται το κλασικό audio input jack των 3.5mm για την εισαγωγή των ακουστικών / hands-free. Τέλος, στην κάτω πλευρά θα συναντήσετε την microUSB port, όπως επίσης και το ηχείο της συσκευής.

Σε γενικές γραμμές, κρίνοντας σχεδιαστικά το General Mobile GM 5 μπορούμε εύκολα να συμπεράνουμε ότι πρόκειται για μία συσκευή, η οποία έχει κατασκευαστεί για να προσφέρει maximum ευχρηστία και άνεση στη χρήση. Με παραδοσιακές γραμμές και compact διαστάσεις, η πρόταση της General Mobile μπορεί άνετα να κερδίσει τα βλέμματα από την πρώτη κιόλας στιγμή.

Στα ενδότερα…

Κρίνοντας από το μεγάλο του «αδελφάκι», η General Mobile με την περίπτωση του GM 5 D έκανε μικρές υποχωρήσεις στις δυνατότητες του display (σε μία προσπάθεια έτσι ώστε να συγκρατηθεί σε χαμηλά επίπεδα η τιμή). Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι το GM 5 D δεν κάνει καλά τη δουλειά του στον τομέα του display (κάθε άλλο μάλιστα…). Έτσι λοιπόν το 5 ιντσών display (τεχνολογία οθόνης IPS, ανάλυσης 720p με 16.7 εκατομμύρια χρώματα on-screen) διακρίνεται για την ζωντάνια των χρωμάτων του και για τα εξαιρετικά επίπεδα φωτεινότητας (dynamic φωτισμός στα 400cd/m2), ενώ και στο θέμα της απόκρισης την βρήκαμε αρκετά ικανοποιητική. H General Mobile πρόσεξε πολύ και το θέμα της αντοχής της οθόνης, για αυτό και χρησιμοποίησε Gorilla Glass 4 της Corning, ένα χαρακτηριστικό που σίγουρα προσθέτει πόντους στην αξία της συσκευής.

To display σίγουρα είναι από τα μεγάλα ατού του GM 5 D, όμως και στα ενδότερα δεν τα πάει άσχημα για την κατηγορία του. Συγκεκριμένα, στην καρδιά του GM 5 D βρίσκεται ένα Qualcomm Snapdragon 8916 chipset χρονισμένο στα 1.2GHz. Η τεραπύρηνη CPU συνοδεύεται από 2GB μνήμης RAM, τα οποία μπορούν να σας βγάλουν ασπροπρόσωπους ακόμη και κάτω από δύσκολες συνθήκες, αν και καλό θα ήταν να μην το παρακάνετε πολύ σε καταστάσεις multitasking.

Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε και από τα benchmarks που ακολουθούν το General Mobile GM 5 D μπορεί να μην προσφέρει αστρονομικά αποτελέσματα από την πλευρά της συνολικής απόδοσης, όμως το γεγονός ότι «φοράει» vanilla Android OS αποτελεί εγγύηση ότι δεν θα σας βασανίσει με ενοχλητικά lags και καθυστερήσεις. Άλλωστε με ικανοποίηση διαπιστώσαμε ότι όλα κυλούσαν πραγματικά ρολόι, τόσο με την ροή των menus όσο και με το άνοιγμα των εφαρμογών. Lag και Android One smartphone είναι τελικά δύο έννοιες αντίθετες.

Φυσικά το General Mobile GM 5 D δεν θα μπορούσε παρά να στηρίζεται στο Android Nougat 7.1 και όπως αναφέραμε το γεγονός ότι εντάσσεται στο Android One δίνει τη δυνατότητα για μία 100% ανόθευτη εμπειρία Android (προνόμιο που δίνουν τα ισχυρότερα αλλά πολύ ακριβότερα Google Pixel). Όπως και με την περίπτωση του μεγάλου του αδελφού (Plus), η εμπειρία που προσφέρει όχι μόνο διακρίνεται για την ταχύτητα της, αλλά παράλληλα σας δίνει τη δυνατότητα να κοιμόσαστε ήσυχοι σε ότι έχει να κάνει με την ασφάλεια της συσκευής σας, καθώς το μόνο βέβαιο είναι ότι με το που θα κυκλοφορήσει ένα security update θα το λάβετε από το day 1.

Στα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά, η πρόταση της General Mobile έρχεται με 16GB αποθηκευτικού χώρου, που είναι βέβαιο ότι θα καλύψουν με άνεση τις ανάγκες του μέσου χρήστη (βέβαια εάν θέλετε παραπάνω storage η microSD θύρα θα σας λύσει τα χέρια). Σε ότι έχει να κάνει με τη συνδεσιμότητα, το GM 5 D δεν μας απογοητεύει, καθώς υποστηρίζει: Bluetooth 4.0, A2DP (πολλαπλές συνδέσεις), Dual SIM, GPS (A-GPS), Wi-Fi (802.11 b/g/n), Hot Spot, Wi-Fi Direct, αλλά και GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz, WCDMA 900 / 2100 MHz. Φυσικά υποστηρίζει γρήγορο 4G Internet που αγγίζει θεωρητικά τα 150 Mbps Download, ενώ δεν λείπει και ο FM Radio πομποδέκτης.

Αυτονομία και κάμερα

Όπως προαναφέραμε το GM 5 D έρχεται με μία αποσπώμενη μπαταρία η οποία διαθέτει χωρητικότητα στα 2500mAh (τεχνολογίας Li-Po). Τα energy-saving features του Android 7.1 και η ύπαρξη της λειτουργίας battery saving από την ATL σε συνδυασμό με την οθόνη των 5 ιντσών εξασφαλίζουν υψηλή αυτονομία για την συσκευή, όπως επίσης μεγάλη αντοχή στο πέρασμα του χρόνου.

Πέραν της ΑΑΑ ενεργειακής συμπεριφοράς, το GM 5 δεν τα πηγαίνει άσχημα και στον νευραλγικό τομέα της κάμερας, καθώς ο made by Sony αισθητήρας κάνει καλά τη δουλειά του και με το παραπάνω. Η κύρια κάμερα μπορεί να τραβήξει φωτογραφίες με ανώτερη ανάλυση στα 13MP (4160x3120 pixels), ενώ συνοδεύεται από λειτουργίες AutoFocus, 4x Digital Zoom, Panoramic Capture, Geotagging και Photosphere. Φυσικά για τις νυχτερινές κοντινές λήψεις σας το Dual Led Flash θα σας εξυπηρετήσει, ενώ αξίζει να αναφέρουμε ότι το GM 5 D μπορεί να τραβήξει Full HD video. Οι λάτρεις των selfie φωτογραφίσεων βέβαια δεν θα απογοητευθούν από την εμπρόσθια selfie cam των 5MP. Σε ότι έχει να κάνει με το camera UI αυτό διαπιστώσαμε είναι ότι αρκετά basic, χωρίς πολλά πρόσθετα features, όπως άλλωστε συμβαίνει με όλες τις συσκευές που ακολουθούν την φιλοσοφία ενός vanilla Android OS. Αν και το GM 5 D δεν είναι το απόλυτο camera phone της αγοράς, η αλήθεια είναι πως το αποτέλεσμα είναι άκρως ικανοποιητικό για τα δεδομένα της κατηγορίες που ανήκει.

Ιδανικό budget-friendly Android One smartphone

To οικονομικό smartphone της οικογένειας των Android One συσκευών της General Mobile τα κάνει όλα και πραγματικά συμφέρει, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους τους users να απολαύσουν το OS της Google, χωρίς περιττά στοιχεία που ενδεχομένως να αλλοιώσουν τη συνολική εμπειρία του χρήστη. Με τιμή στα 160 ευρώ περίπου, το GM 5 D είναι αυτή τη στιγμή το πιο οικονομικό Android One smartphone που θα συναντήσετε, για αυτό και εάν επιθυμείτε να δείτε το πώς είναι η πραγματική καθαρόαιμη εμπειρία του λειτουργικού της Google χωρίς να ξοδέψετε μία μικρή περιουσία (λέγε με Google Pixel) τότε η budget friendly Android One πρόταση της General Mobile καθίσταται μία ιδανική επιλογή!

Αποκλειστικός διανομέας των smarpthones της General Mobile είναι η Conceptum.