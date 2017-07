Huawei P10 & P10 Plus hands-on: Με άριστα το 10... πόσο;

Μπορεί τα Huawei P10 και P10 Plus να έχουν εμφανιστεί από το MWC 2017, όμως το τελευταίο πριν λίγες ημέρες έφθασε στα χέρια μας για review, οπότε ήρθε η ώρα για μια... συγκεντρωτική παρουσίαση. η Huawei έδωσε μεγάλο βάρος στις φετινές της ναυαρχίδες, συνολικά τα κατάφερε να ικανοποιήσει, ενώ αν μας προσφέρει και ένα ισχυρό Mate 10, θα μιλάμε για μια επιτυχημένη χρονιά, από όλες τις απόψεις.

Πάμε, όμως, να δούμε τις 2 συσκευές, μαζί και ξεχωριστά!

Κατασκευή και εμφάνιση

Η Huawei προσπάθησε να προσφέρει τις premium συσκευές της με ένα premium "περιτύλιγμα" και τα κατάφερε σε μεγάλο βαθμό. Η μεταλλική κατασκευή των P10 και P10 Plus σε συνδυασμό με το ματ φινίρισμα (στις περισσότερες εκδόσεις) και τα ενδιαφέροντα διαθέσιμα χρώματα, αλλά και το κρύσταλλο στο πίσω μέρος που καλύπτει τα εξαρτήματα του dual camera setup, αφήνει μια πολύ ωραία αίσθηση στο χέρι και στο... μάτι. Οι γωνίες είναι στρογγυλεμένες και οι "γραμμές" της εσωτερικής κεραίας, αρκετά διακριτικές, ενώ ο αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων βρίσκεται στο εμπρός μέρος, παίζοντας και το ρόλο Home Button, αλλά αφής και όχι σαν φυσικό πλήκτρο. Θα τον προτιμούσαμε στο πίσω μέρος, όπως στο Mate 9, όπου είναι πολύ βολικός, αλλά η Huawei είχε άλλα σχέδια. Το θετικό, όμως, είναι πως μπορείτε να ξεκλειδώσετε τη συσκευή ενώ αυτή βρίσκεται πάνω στο γραφείο/τραπέζι, χωρίς να την ανασηκώσετε.

P10 Plus

Το P10 έχει βάρος 145 gr και το P10 Plus 165 gr, μικρό τίμημα για 0,4" μεγαλύτερης διαγωνίου οθόνης και 550mAh μεγαλύτερης χωρητικότητας μπαταρίας. Στο κάτω μέρος υπάρχει η USB Type-C θύρα και η έξοδος του ήχου μαζί με το audio jack, στην αριστερή πλευρά το SIM tray, στη δεξιά τα volume buttons και το poweer button (ειδικός σχεδιασμός για εύκολο εντοπισμό) και στο πάνω μέρος η θύρα υπερύθρων. Στη συσκευασία θα βρείτε φορτιστή 2A/5V, καλώδιο USB Type-C, ακουστικά και το ειδικό tray extraction pin.

Hardware, software και επιδόσεις

Όντας ναυαρχίδες, τα P10 και P10 Plus δε θα μπορούσαν παρά να έχουν κορυφαίο hardware. Το οκταπύρηνο HiSilicon Kirin 960 chipset προσφέρει εξαιρετικές επιδόσεις και συνδυάζεται με 4GB μνήμης RAM και 32/64GB αποθηκευτικού χώρου. Είναι γεγονός πως το P10 Plus ζεστάθηκε αρκετά κατά την εκτέλεση "ζόρικων" apps και κυρίως του AnTuTu, στις δοκιμές μας, ιδιαίτερα στο πίσω μέρος του, εκεί που βρίσκεται το logo της Huawei. Ωστόσο, δεν έχουν παρατηρηθεί κρούσματα υπερθέρμανσης, ούτε είχαμε κάποιο πρόβλημα περάν της... ζέστης, η οποία αντιμετωπίζεται και με μια θήκη, χωρίς να μειώνει την απαγωγή θερμότητας σε βαθμό που θα προκαλούσε δυσλειτουργία. Να τονίσουμε πως το P10 έρχεται επίσημα στην Ελλάδα με 32GB χώρου αποθήκευσης, ενώ το P10 Plus με 64GB, αλλά υπάρχουν και 64άρες εκδόσεις του P10 σε μικρά καταστήματα, φυσικά μη επίσημα εισαχθέντα. Αν θέλετε, ο αποθηκευτικός χώρος επεκτείνεται μέσω microSD έως και 256GB επιπλέον.

P10

Η οθόνη του P10 έχει διαγώνιο 5,1" και του P10 Plus, 5,5", με την πρώτη να μας πέφτει λίγο "μικρή" αλλά σίγουρα θα ικανοποιήσει το γυναικείο φύλο που έχει κατά μέσο όρο μικρότερο μέγεθος χεριού, αλλά και όσους γενικά προτιμούν compact συσκευές. Όσοι θέλετε μεγάλη οθόνη θα καλυφθείτε αρκετά από την 5,5άρα του P10 Plus, ενώ για κάτι ακόμη μεγαλύτερο θα χρειαστεί να περιμένετε το Mate 10, όπως προείπαμε. Αρκετά καλό το IPS-NEO panel, έντονη φωτεινότητα όταν χρειάζεται και η αυτόματη ρύθμισή της λειτουργεί αρκετά καλά, ίσως λίγο συντηρητικά σε ημι-σκοτεινά δωμάτια. Σωστή επιλογή η fullHD ανάλυση στο P10, ίσως λίγο too much η 2K ανάλυση στο P10 Plus, αλλά αν θέλεις να λέγεσαι ναυαρχίδα, δυστυχώς, μετράνε και τα νούμερα στα χαρτιά.

Τα Huawei P10 και P10 Plus τρέχουν Android 7.0 με το EMUI 5.1 της εταιρείες, για το οποίο έχουμε ήδη γράψει αρκετά και μπορείτε να τα διαβάσετε εδώ. Το interface είναι πλέον αρκετά ραφιναρισμένο και δε θυμίζει πολύ τις... παλιές μέρες της Huawei. Είναι απλό, εύχρηστο, όμορφο και γρήγορο, ενώ καταφέρνει να κρύβει επιμελώς τις επιλογές σε σωστά κατηγοριοποιημένα menus, χωρίς όμως να "δένει" τα χέρια του χρήστη, τουναντίον. Τα ενσωματωμένα themes και wallpapers έχουν αέρα... Αιγαίου και θα σας ταξιδεύουν στα γαλανά νερά του για όλο το χρόνο. Μπορείτε να τροποποιήσετε τα soft control buttons στο κάτω μέρος της οθόνης, να έχετε app tray ή όχι, να φέρετε τα quick toggles στα μέτρα σας... μπορείτε να έχετε "διπλά" apps, αν θέλετε, για παράδειγμα, 2 accounts στο Facebook και το δικό σας, προστατευμένο χώρο για αρχεία και apps.

O αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων λειτουργεί άψογα και το κεντρικό πλήκτρο αφής, μετά από λίγη εξοικείωση, αντικαθιστά επάξια ένα φυσικό πλήκτρο.

Κάμερα, ήχος και αυτονομία

Και πάλι σε συνεργασία με τη Leica, η Huawei εξόπλισε τα P10 και P10 Plus με dual-camera setup, αν και δεν είναι ακριβώς το ίδιο και στις 2 συσκευές. Αποτελείται από 2 αισθητήρες, έναν monochrome των 20MP και έναν κανονικό των 12MP, με dual-tone, dual-LED flash. Η διαφορά είναι στο διάφραγμα καθώς το P10 Plus έχει f/1.8 ενώ το απλό P10, f/2.2. Αυτό προσφέρει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στο P10 Plus, στις λήψεις σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Κατά τα άλλα, και στις δύο συσκευές υπάρχει OIS, 2x οπτικό zoom χωρίς απώλεια ποιότητας και έως 10x ψηφιακό zoom, phase detection + laser AF (σχεδόν αόρατοι οι αισθητήρες στο πίσω μέρος), HDR, λήψη video 2160p@30fps και 1080p@60fps αλλά και slow-motion 720p, ενώ η selfie cam και στις δύο περιπτώσεις έχει αισθητήρα 8MP με f/1.9.

P10 Plus camera samples

HDR ON

Είναι σαφώς ένα από τα πιό αξιόλογα camera setups της αγοράς, ωστόσο έχει κάποιους περιορισμούς, εξ'αιτίας του... dual-camera setup. Οι λήψεις στα 12MP όπου "ευθυγραμμίζονται" οι δύο αισθητήρες, είναι σαφώς χαμηλότερης ποιότητας από αυτές των 20MP, όπου ο monochrome αισθητήρας λειτουργεί στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Αυτό δε θα ήταν πρόβλημα, αν στα 20MP επιτρεπόταν zoom. Ωστόσο, αυτό δε συμβαίνει, έτσι στα 20MP μπορείτε απλά να κάνετε τη λήψη και έπειτα crop, αν θέλετε κάτι συγκεκριμένο από τη φωτογραφία. Για όσους χρησιμοποιούν συχνά το zoom, αυτό είναι ένα μικρό εμπόδιο. Οι ασπρόμαυρες λήψεις είναι εξαιρετικές και θα "πιάσετε" τον εαυτό σας να τις χρησιμοποιεί όλο και συχνότερα, ενώ και οι λήψεις video είναι σε υψηλά επίπεδα ποιότητας. Τα διάφορα modes που προσφέρονται θα σας καλύψουν και ειδικά το bokeh effect mode όπου μπορείτε να παίξετε με το διάφραγμα, ενώ και το φλας είναι πολύ ισχυρό, όταν χρειάζεται. Δυστυχώς δεν υπάρχει auto-HDR ρύθμιση και θα πρέπει να το ενεργοποιείτε "με το χέρι", ενώ το light painting mode είναι μια καλή εισαγωγή στα χαμηλά shutter speeds για τους αμύητους.

P10 camera samples

Ο ήχος είναι ισχυρός και καθαρός, αν και θα θέλαμε ένα δεύτερο ηχείο για stereo/surround εμπειρία. Στον περιορισμένο χώρο της συσκευής με το μικρό πάχος, ωστόσο, μάλλον ήταν ανέφικτο κάτι τέτοιο.

Η αυτονομία είναι ένα ζήτημα στο οποίο η Huawei διαρκώς βελτιώνει τις συσκευές της, έχοντας ξεπεράσει προ πολλού και με άνεση το φράγμα των 3.000mAh, τη στιγμή που άλλοι, μεγάλοι κατασκευαστές ακόμη δυσκολεύονται να το κάνουν. Παρά τη μεγαλύτερη μπαταρία του P10 Plus, η αυτονομία των δύο συσκευών κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα, όταν είναι ανοικτή η οθόνη. Αυτό συμβαίνει λόγω της μεγαλύτερης διαγωνίου και ανάλυσης του P10 Plus, οι οποίες προκαλούν υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Το P10 Plus κρατάει αρκετά περισσότερο μόνο σε περίπτωση ομιλίας, το οποίο είναι κάτι που ενδιαφέρει λίγους. Αναμείνατε γύρω στις 8-10 ώρες αναπαραγωγής video και περί τις 5 ώρες κανονικής χρήσης με οθόνη ενεργοποιημένη, φυσικά με σύνδεση στο internet (browsing κ.λπ.). Ο φορτιστής 2A/5V κάνει super charging από ένα ποσοστό πληρότητας μπαταρίας και κάτω και θα φθάσει από το 0% στο 50% μέσα σε 30', και στις δύο συσκευές. Από το 85-90% και πάνω η φόρτιση επιβραδύνει σημαντικά, αλλά ακόμη και λίγα λεπτά την ημέρα "στην πρίζα", θα σας προσφέρουν αρκετές ώρες χρήσης.

Συμπέρασμα

Τα P10 και P10 Plus είναι δύο άξιες ναυαρχίδες από τη Huawei, οι οποίες διατίθενται στα €599 και €799 αυτή τη στιγμή, αντίστοιχα. Είναι ισορροπημένες με υψηλές επιδόσεις σε όλους τους τομείς και ελάχιστα μειονεκτήματα, ενώ ελπίζουμε να μην επεκταθούν οι διαφορές μεταξύ του "απλού" και του "Plus" μοντέλου, όταν έρθει η ώρα της διαδοχής τους. Ταυτόχρονα έχουν εξαιρετική εμφάνιση και υψηλή ποιότητα κατασκευής, καταλαμβάνοντας δικαίως μια θέση ανάμεσα στις top προτάσεις της αγοράς.