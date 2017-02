Η απάντηση της Google σε ένα κοριτσάκι επτά χρονών που έκανε αίτηση εργασίας και έγινε viral!

Ένα κορίτσι επτά χρονών, η Chloe Bridgewater από την Αγγλία, υπέβαλλε αυτό που η ίδια θεωρούσε ως αίτηση για εργασία στη Google. Και ενώ θα περίμενε κανείς να μη λάβει κάποια απάντηση ή αν λάβει αυτή να ήταν μια γενική και αόριστη, σαν όλες αυτές που δίνονται σε αντίστοιχες περιπτώσεις, είχε την ευκαιρία να λάβει ένα γράμμα από τον ίδιο τον CEO της εταιρείας, τον Sundar Pichai, μερικές ημέρες αργότερα.

Η Google από την μεριά της επιβεβαίωσε τη γνησιότητα των γραμμάτων μεταξύ του CEO της και της μικρής Chloe. Στο μήνυμά του, το οποίο έχει περισσότερο υποστηρικτικό χαρακτήρα, παρά απόρριψης της αίτησης, ο CEO της Google αναφέρει: «Περιμένω την αίτηση σου μόλις τελειώσεις το σχολείο». Συνέχισε μάλιστα, αναφέροντας πως με επιμονή μπορεί να πετύχει τα πάντα.

Όλα ξεκίνησαν πριν από λίγες εβδομάδες, όταν η κόρη του ζήτησε να μάθει για τη δουλειά που έκανε ως πωλητής ανταλλακτικών για ψυγεία. Επίσης τον ρώτησε αν ήθελε κάπου αλλού να εργαστεί. Ήταν ακριβώς τότε που ο Andy αναφέρθηκε στην Google. Ο ίδιος τονίζει: «Της είπα για την Google ότι θα μου άρεσε και με ρώτησε γιατί. Της μίλησα για το όμορφο εργασιακό περιβάλλον και όλα τα σπουδαία πράγματα που κάνουν εκεί».

Όταν του είπε πως θα ήθελε και εκείνη να εργαστεί στη Google, πήραν την απόφαση να κάνει μια αίτηση, φυσικά με λίγη βοήθεια από τον πατέρα της εφόσον εκείνη δε γνώριζε πως να την υποβάλλει. Στην αίτηση που έκανε με τη βοήθεια του πατέρα της αναφέρθηκε στα προσόντα της λέγοντας χαρακτηριστικά: «Οι δάσκαλοι λένε στη μαμά και στον μπαμπά μου ότι είμαι πολύ καλή στο σχολείο».

my 7 yr old daughter wrote to the boss of Google asking for a job, she's so made up he replied! Thanks @sundarpichai pic.twitter.com/EMuANNHiVc

