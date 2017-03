Η διαμάχη των benchmarks επιστρέφει: Samsung Galaxy S8 vs iPhone 7 Plus (video)

Η παρουσίαση του Galaxy S8 όλο και πλησιάζει με αρκετά τεχνικά χαρακτηριστικά αλλά και το design που θα ακολουθήσει η εταιρεία να έχουν αποκαλυφθεί μέσω διαρροών. Ένα νέο leak πριν λίγες ημέρες θέλει το Galaxy S8 να ξεπερνά στα benchmarks το iPhone 7 Plus. Συγκεκριμένα, ένα νέο βίντεο που ανέβηκε πρόσφατα στο Vimeo και είδε το φως της δημοσιότητας μέσω της ιστοσελίδας The International Business Times, δείχνει ένα Galaxy S8 να τρέχει AnTuTu με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται σε 205284 ξεπερνώντας κατά πολύ το αντίστοιχο αποτέλεσμα του iPhone 7 Plus.

Από τη μεριά του το iPhone 7 Plus σημείωσε 181807 σε πρόσφατα AnTuTu tests συνοδευόμενο από το iPhone 7 με 173575. Το OnePlus 3Τ αποτελεί μέχρι στιγμής εκείνη τη συσκευή με το μεγαλύτερο αποτέλεσμα Android συσκευής, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 162423. Το Pixel smartphone της Google βρίσκεται στην 17η θέση της κατάταξης με 140807, αποτέλεσμα λίγο μικρότερο από εκείνο του iPhone 6s Plus (142063) αλλά λίγο μεγαλύτερο από εκείνο του Galaxy S7 Edge (137360).

Πολλοί έχουν υποστηρίξει ότι είναι λάθος να στηρίζεται κάποιος σε αυτούς τους αριθμούς για να βγάλει ένα απαραίτητο συμπέρασμα όσον αφορά τις επιδόσεις της κάθε συσκευής, αλλά αν όντως επιβεβαιωθεί το υψηλό αυτό αποτέλεσμα του Galaxy S8, τότε θα αποτελεί μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη.

Το πιο σημαντικό είναι ότι αυτά τα AnTuTu benchmarks μας επιτρέπουν να δούμε τις σημαντικές βελτιώσεις στον τομέα των επιδόσεων των επεξεργαστών αρχιτεκτονικής 10nm, που θα βρίσκονται στις κορυφαίες συσκευές της επόμενης χρονιάς. Αυτά είναι τα Galaxy S8 και Galaxy S8+ (Snapdragon 835 και Exynos 8895 chips), τα Xperia XZ Premium (Snapdragon 835), τα Galaxy Note 8 καθώς και το iPhone 8 (A11 series). Τα A11 chips της Apple βασίζονται και αυτά στην αρχιτεκτονική των 10nm. Παραδοσιακά, τα μοντέλα της Apple ξεπερνούν αυτά της σειράς Galaxy σε πραγματικές συνθήκες, παρά το γεγονός ότι δε νικούν πάντα στα benchmarks.