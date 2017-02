Η ιπτάμενη Lady Gaga σε ένα επικό show χωρίς προηγούμενο στο ημίχρονο του Super Bowl (video)

Η χθεσινή εμφάνιση της Lady Gaga στο ημίχρονο του Super Bowl άμεσα παίρνει μία θέση στις καλύτερες όλων των εποχών.

Η εκκεντρική 30χρονη σταρ ξεκίνησε το show της από την κορυφή της στέγης του NRG Stadium στο Houston, με drones να σχηματίζουν την αμερικανική σημαία πίσω της. Δίνοντας το δικό της "μήνυμα", σε μία βαθιά διχασμένη Αμερική μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Donald Trump, ερμήνευσε αρχικά το "God Bless America" και τον ύμνο των πολιτικών δικαιωμάτων του Woody Guthrie "This Land is Your Land" που ακουγόταν και σε όλες τις πρόσφατες διαμαρτυρίες στη χώρα κατά του νέου προέδρου, πριν "πετάξει" από τη στέγη κρεμασμένη από καλώδια μέσα στο στάδιο, για να μας χαρίσει κάποιες από τις μεγάλες επιτυχίες της.

Συνοδευόμενη από ένα τεράστιο θίασο χορευτών και μουσικών και φορώντας ένα στραφταλιζέ ασημί κορμάκι με ασορτί μπότες, το οποίο άλλαξε αργότερα για να φορέσει ένα επίσης αστραφτερό σορτσάκι με λευκό τοπ, ξεκίνησε με το "Poker Face", για να ακολουθήσει το "Born This Way", ένα κομμάτι για την αυτοπεποίθηση που πρέπει να έχει κάποιος γι' αυτό που είναι, το "Telephone", το "Just Dance", το "Million Reasons" και τέλος το "Bad Romance". Ενδιάμεσα, δεν παρέλειψε να πει ένα "γεια" και στους γονείς της, σε ένα από τα highlights μίας εμφάνισης που έγραψε ιστορία...

Στο αγωνιστικό κομμάτι του Super Bowl LI, οι New England Patriots επικράτησαν 34-28 των Atlanta Falcons στην παράταση και κατέκτησαν τον πέμπτο τίτλο της ιστορία τους!

Δείτε το μοναδικό video από την εμφάνιση της Lady Gaga στο Pepsi Zero Sugar Super Bowl LI Halftime Show

Πηγή: Thats Life