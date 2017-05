Η ώρα της παρουσίασης των νέων Nokia στην ελληνική αγορά!

Αυτή είναι η μεγάλη επιστροφή της Nokia, με τη νέα γενιά των (Android πλέον) smartphones της εταιρείας, αλλά και το ανανεωμένο Nokia 3310, να παρουσιάζονται σήμερα σε ειδική εκδήλωση για τους δημοσιογράφους στο Artisanal Lounge & Gardens στην Κηφισιά.

Η HMD Global, αντιπρόσωπος των κινητών τηλεφώνων της Nokia, παρουσίασε τις νέες συσκευές που, σύμφωνα με την εταιρεία, θέτουν νέα πρότυπα στο σχεδιασμό, στην ποιότητα και στην εμπειρία του χρήστη. Οι νέες προτάσεις της Nokia παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά το Φεβρουάριο στο MWC 2017 της Βαρκελώνης, όπου και είχε παρευρεθεί το digitallife.gr.

Δείτε τις παρουσιάσεις μας στα Nokia 3, Nokia 5 και Nokia 6 στο MWC 2017

Θυμηθείτε εδώ το hands-on video που κάναμε στα δύο Nokia 3310 (παλιό και νέο) στη Βαρκελώνη

Η Nokia, πέρα από την ιστορική "αναβίωση" του "θρυλικού" Nokia 3310, διαθέτει παγκοσμίως τρία νέα smartphones – τα Nokia 3, Nokia 5 και Nokia 6.

Nokia 6. Εξαιρετική εμπειρία ψυχαγωγίας και απαράμιλλη κατασκευή

Το νέο Nokia 6 συνδυάζει την απαράμιλλη κατασκευή και την εξαιρετική σχεδίαση με ένα καθηλωτικό audio σύστημα και μια οθόνη Full HD 5,5". Είναι κατασκευασμένο από ένα ενιαίο κομμάτι αλουμινίου σειράς 6000 και είναι ιδανικό για όσους θέλουν ένα ανθεκτικό τηλέφωνο, με εξαιρετικά features ψυχαγωγίας. Ο έξυπνος ενισχυτής ήχου, με δυο ηχεία, επιτρέπει στους καταναλωτές να απολαύσουν βαθιά μπάσα και μοναδική πιστότητα ήχου, ενώ το σύστημα Dolby Atmos προσφέρει μια συγκλονιστική εμπειρία ψυχαγωγίας. Με ζωντανή αναπαραγωγή χρωμάτων, το Nokia 6 διαθέτει μια ειδικά επεξεργασμένη οθόνη, που δεν επηρεάζει το λεπτό σχήμα του, ενώ της επιτρέπει να έχει υψηλού επιπέδου αναγνωσιμότητα, όταν έρχεται σε απευθείας επαφή με τον ήλιο. Με επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon 430 και επεξεργαστή γραφικών Adreno 505, το Nokia 6 επιτυγχάνει την ιδανική ισορροπία μεταξύ επίδοσης και χρόνου αναμονής. Σχεδιασμένο να παρέχει ψυχαγωγία υψηλών προδιαγραφών και με μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, μεγιστοποιεί την εμπειρία ψυχαγωγίας του χρήστη on the go.

Το Nokia 6 θα είναι διαθέσιμο στα τέλη Ιουνίου, σε ματ μαύρο χρώμα, με λιανική τιμή πώλησης στα 259€.

Το Σεπτέμβριο θα διατεθεί και η Nokia 6 Arte Black Limited Edition που με αποθηκευτικό χώρο 64GB και 4GB RAM συνδυάζει τα πιο premium χαρακτηριστικά της σειράς Nokia 6 με ένα εντυπωσιακό μαύρο γυαλιστερό φινίρισμα.

Nokia 5. Ομοιογενής, ασφαλής και ανθεκτικός σχεδιασμός

Το Nokia 5 έχει σχεδιαστεί με ακρίβεια από ένα ενιαίο κομμάτι αλουμινίου σειράς 6000 για να δημιουργήσει ένα κυρτό σώμα που ενσωματώνει άριστα την IPS HD 5.2" οθόνη με Corning Gorilla Glass. Διαθέτοντας πρωτοποριακή καινοτομία στη σχεδίαση της κεραίας, το Nokia 5 φέρει στιβαρή δομή, με έμφαση στη λεπτομέρεια και την ποιότητα μιας high-end συσκευής. Με επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon 430, το Nokia 5 προσφέρει εξαιρετική διάρκεια μπαταρίας, αναβαθμισμένη επίδοση γραφικών - όλα σε ένα πακέτο που παρέχει απόλυτη ισορροπία ανάμεσα στην καθημερινή χρήση και την υψηλής ποιότητας σχεδίαση. Με επιπλέον χαρακτηριστικά, όπως η 84μοιρών ευρυγώνια κάμερα εμπρός στα 8MP -για ακόμα περισσότερο background στις selfie σου- και εξαιρετική ευκρίνεια σε περιβάλλοντα με υψηλό ή χαμηλό φωτισμό αντίστοιχα, το Nokia 5 θέλεις να το κρατάς στο χέρι και όχι στην τσέπη σου.

Το Nokia 5 θα είναι διαθέσιμο σε δύο χρώματα -ματ μαύρο και ασημί- από τα τέλη Ιουνίου με τιμή λιανικής πώλησης στα 199€. Θα πωλείται αποκλειστικά από τα καταστήματα Γερμανός και Cosmote για περίοδο 2 μηνών και στη συνέχεια θα διατίθεται σε όλη την αγορά.

Nokia 3. Ανώτερη σχεδίαση σε προσιτή τιμή

Έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια εξαιρετική εμπειρία χρήστη σε ξεχωριστή τιμή. Με ένα υψηλής ακρίβειας πλαίσιο σφυρηλατημένο από ένα ενιαίο κομμάτι αλουμινίου, διαθέτει μια υποδειγματικά στιβαρή κατασκευή και προστασία εκεί που χρειάζεται. Με compact οθόνη IPS 5" Corning Gorilla Glass, το Nokia 3 διαθέτει αντοχή και υψηλή ευκρίνεια, παρέχοντας μια πρωτόγνωρη εμπειρία θέασης.

Ελαχιστοποιώντας τις αντανακλάσεις, χάρη στην polarized τεχνολογία, η εμπειρία είναι καθαρή με υψηλή ευκρίνεια ενώ η εικόνα είναι εξαιρετικής πιστότητας ακόμα και σε έντονο ηλιακό φως. Με άψογα ενσωματωμένες ευρυγώνιες κάμερες 8MP (εμπρός και πίσω), το Nokia 3 συγκεντρώνει μια πραγματικά premium εμπειρία ποιότητας με compact και κομψά χαρακτηριστικά.

Το Nokia 3 θα είναι διαθέσιμο σε 3 διακριτικά χρώματα (ματ μαύρο, ασημί και ιριδίζον μπλε) από τις 16 Ιουνίου, ενώ η λιανική τιμή του θα είναι 159€.

Always Pure Android

Σημαντικό το ότι όλα τα Nokia smartphones προσφέρουν μια Pure Android εμπειρία. Παρέχοντας τις πιο πρόσφατες μηνιαίες ενημερώσεις ασφαλείας τα Nokia smartphones είναι πάντα ασφαλή, ενημερωμένα και clutter free, έχοντας πάντα προτεραιότητα την ανάγκη των καταναλωτών.

Και μαζί με το πάντα ενημερωμένο λειτουργικό Android έρχονται και τα latest Doze features, με μοναδική δυνατότητα εξοικονόμησης διάρκειας ζωής της μπαταρίας ενώ το τηλέφωνο είναι πάντα μαζί σου. Τα νέα Nokia smartphones διαθέτουν την πιο πρόσφατη καινοτομία της Google, το Google Assistant, που ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την Android εμπειρία. Οι Google Assistant συνομιλίες θα πραγματοποιούνται εύκολα σε Nokia smartphones, καθώς οι ομάδες μας συνεργάστηκαν στενά, ώστε να εξασφαλίσουν ότι η εν λόγω υπηρεσία θα είναι απόλυτα ενσωματωμένη.

Guest Star: το ανανεωμένο Nokia 3310!

Μία ξεχωριστή επιστροφή: Ένα από τα κινητά που σημάδεψαν την πρώιμη εποχή επαφής μας με την κινητή τηλεφωνία επιστρέφει στην έκδοσή του για το 2017 που "έκλεψε" την παράσταση στο MWC 2017. Με έγχρωμη πλέον οθόνη 2,4 ιντσών ανάλυσης QVGA, κάμερα 2MP με single LED flash και επεκτάσιμο αποθηκευτικό χώρο 16GB αποτελεί μία συσκευή που "ακροβατεί" ανάμεσα στο ρετρό χαρακτήρα της και τη σημερινή εποχή των feature phones.

Η συσκευή έχει το μισό πάχος σε σχέση με τον προκάτοχό της, ενώ η αφαιρούμενη μπαταρία των 2.200mAh του προσφέρει έως 22 ώρες ομιλίας και τον εντυπωσιακό χρόνο αναμονής του ενός μήνα. Οι διαστάσεις του είναι 115,6 x 51 x 12,8 χιλιοστά και το βάρος του 79,6 γραμμάρια. Τρέχει μία ενημερωμένη έκδοση του Series 30+ software και διαθέτει Opera Mini browser για σερφάρισμα στις σελίδες του Web και υποστήριξη 2G δικτύων (δεν υποστηρίζεται σύνδεση μέσω Wi-Fi).

Το "παρών" επίσης δίνει μία σύγχρονη έκδοση του δημοφιλούς game Snake, που χαρακτήρισε τα Nokia εκείνης της εποχής και ακόμη FM Radio, MP3 player και υποδοχή ακουστικών 3,5 χιλιοστών.

Το νέο Nokia 3310 θα κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά, αρχικά σε κόκκινο και μπλε, και αργότερα και στο κίτρινο χρώμα.