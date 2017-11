Η Samsung επιβεβαιώνει το Galaxy A5 2018

Ακούμε πολλές φήμες τελευταία για τα Samsung Galaxy A της επόμενης γενιάς και τώρα έχουμε, κατά κάποιο τρόπο, επίσημη επιβεβαίωση για το Galaxy A5 2018 από τη Samsung.

Το νέο μοντέλο εμφανίζεται σε support page της Samsung στην κορεατική ιστοσελίδα της. Εμφανίζεται με κωδικό SM-A530, παρόμοιο με αυτόν των παλαιότερων A5 μοντέλων: SM-A520 (A5 2017), SM-A510 (A5 2016) και SM-A500 (πρώτο A5).

Περισσότερες πληροφορίες δεν αποκαλύπτονται, ωστόσο γνωρίζουμε ήδη ότι το Galaxy A5 (2018) θα διαθέτει οθόνη 5,5 ιντσών ανάλυσης 2160x1080 pixels, μικρά bezels, αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων στο πίσω μέρος και ακόμη Samsung Exynos 7885, 4GB RAM και αδιάβροχο σώμα. Θα τρέχει τέλος το Android 8.0 Oreo out of the box και μάλλον θα το γνωρίσουμε στις αρχές του 2018.