Ηχηρή μεταγραφή: Η Shonda Rhimes των Grey’s Anatomy, Scandal και How to Get Away with Murder στο Netflix!

Μία ακόμη ηχηρή μεταγραφή από ένα “παραδοσιακό” δίκτυο στο χώρο των streaming υπηρεσιών. Μετά το δημιουργό του The Walking Dead, Robert Kirkman, η Shonda Rhimes με τη “μαγική” συνταγή σειρών όπως τα Grey’s Anatomy, Scandal και How to Get Away with Murder αφήνει το ABC για το Netflix! H Rimes υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο με το Netflix ώστε να δημιουργήσει νέες σειρές και project στο δίκτυο. Οι τρέχουσες σειρές της βέβαια που προαναφέραμε θα συνεχίσουν να προβάλλονται στο ABC. “H Shonda Rimes είναι μία από τις πιο σημαντικές storytellers στην ιστορία της τηλεόρασης” αναφέρει ο Ted Sarandos, Chief Content Officer του Netflix. Σίγουρα μία τεράστια κίνηση από το Netflix με υποσχόμενο μέλλον!