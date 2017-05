Κάτι διαφορετικό: Ένας αυτόματος πωλητής για εξαρτήματα υπολογιστών στα γραφεία της Intel

Μηχανήματα αυτόματης πώλησης έχετε δει πολλά, αλλά ίσως ποτέ κάτι σαν αυτό. Ο χρήστης του Reddit, Glumbot, δημοσιεύει τα σχόλιά του για το "διαφορετικό" μηχάνημα που εντόπισε ένας φίλος του στο R&D center της Intel στο Folsom της Καλιφόρνια. Τι πουλάει αυτό το "ATM"; Τίποτα άλλο από... εξαρτήματα και αξεσουάρ υπολογιστών!

To "IT on the GO" της Intel διαθέτει οθόνη αφής και έναν Intel Core i5 vPro processor. Αξιοποιεί τις δυνατότητες της AIM (Audience Impression Metric) suite της εταιρείας, ενώ χρησιμοποιείται επίσης για την παρακολούθηση του αποθέματος των προϊόντων. Οι εργαζόμενοι μπορούν μέσω του self-service μηχανήματος να "αγοράσουν" εξαρτήματα υπολογιστών, σκανάροντας την "ταυτότητα εργασίας" τους, ενώ το κόστος χρεώνεται αυτόματα στο τμήμα τους. Ανάμεσα σ' αυτά που μπορούν να προμηθευτούν περιλαμβάνονται μπαταρίες, ποντίκια, flash drives, πληκτρολόγια, cable locks και laptop AC adaptors. Είναι ένα μηχάνημα που υπάρχει πολλά χρόνια στο Intel R&D center αλλά έχει το ενδιαφέρον του!