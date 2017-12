Netflix: Τώρα διαθέσιμο με ελληνικό μενού για το χρήστη και με τιμές σε ευρώ

Το Netflix, η πρωτοπόρα παγκοσμίως πλατφόρμα διαδικτυακής ψυχαγωγίας, ανακοίνωσε ότι από σήμερα είναι διαθέσιμη και στα Ελληνικά και με τιμές σε €, προσφέροντας το πολυβραβευμένο πρόγραμμα σειρών και ταινιών του Netflix, ξεκινώντας από 7,99€ το μήνα.

Το Netflix προσφέρει ένα νέο τρόπο θέασης τηλεόρασης, προσφέροντας στα μέλη του τη δυνατότητα να απολαύσουν τηλεοπτικές σειρές και ταινίες όταν, όπως και όπου επιθυμούν με εύκολη και άμεση πρόσβαση από τηλεοράσεις, tablets, smartphones , κονσόλες παιχνιδιών και υπολογιστές. Ταινίες του Hollywood , κορυφαίες τηλεοπτικές σειρές, ντοκυμαντέρ, ανεξάρτητες ταινίες, stand-up comedies και μία ευρεία γκάμα από τίτλους για παιδιά, είναι τώρα διαθέσιμα άμεσα στο Netflix με ποσοστό υποτιτλισμού και μεταγλώττισης περιεχομένου που ξεπερνά το 70%.

‘’Πάντα γνωρίζαμε ότι το ελληνικό κοινό ‘’διψούσε’’ για σπουδαία ψυχαγωγία’’ , ανέφερε ο Jonathan Friedland, Chief Communication Οfficer στο Netflix. ‘’Τώρα το ξέρουμε με βεβαιότητα και είμαστε ενθουσιασμένοι που προσφέρουμε μία πιο προσωποποιημένη Netflix εμπειρία στην Ελλάδα, που θα συνεχίσει να ενισχύεται με υπέροχες τηλεοπτικές σειρές και ταινίες, τόσο από εδώ, όσο και από τον υπόλοιπο κόσμο’’ .

Εκτός από την προσαρμογή της γλώσσας στα Ελληνικά, τα μέλη θα έχουν επίσης πρόσβαση σε αποκλειστικές σειρές και ταινίες σε Ultra HD, 4K και HDR. Ανάμεσα στις επερχόμενες Netflix originals ταινίες, συγκαταλέγεται και το πολυαναμενόμενο Bright, με πρωταγωνιστές τους Will Smith και Joel Edgerton. Όσον αφορά τις πρωτότυπες σειρές, είναι διαθέσιμα βραβευμένα προγράμματα του Netflix όπως το Stranger Things, Orange is the New Black, House of Cards και The Crown; και παγκόσμια φαινόμενα όπως τα 13 Reasons Why και Narcos. Η υπηρεσία προσφέρει επίσης κλασικές Αμερικάνικες σειρές όπως: Better Call Saul, Designated Survivor, Star Trek, Suits, The Flash, Dexter, Peaky Blinders, Pretty Little Liars, Breaking Bad, Gravity, Transformers, Fast & Furious, Men in Black, Man of Steel και The Tourist.

To Netflix προσφέρει μία απίθανη εμπειρία ψυχαγωγίας, με πολλούς τίτλους διαθέσιμους σε υψηλή ευκρίνεια με Dolby Digital 5.1 surround ήχο και τώρα το επαναστατικό Dolby Atmos. Οι εξελιγμένες προσωποποιημένες προτάσεις του προς το χρήστη, όπως κι η παράλληλη χρήση 5 διαφορετικών προφίλ σε ένα λογαριασμό, βοηθά τα μέλη του να ανακαλύψουν περιεχόμενο που θα λατρέψουν σίγουρα.

Για τους χρήστες κινητών, το Netflix προσφέρει ρυθμίσεις ελέγχου των δεδομένων, ώστε τα μέλη του να διαχειρίζονται καλύτερα τον όγκο δεδομένων του κινητού τους, όταν κάνουν streaming από κινητά δίκτυα, δίνοντάς τους μεγαλύτερες δυνατότητες , είτε έχουν απεριόριστο πακέτο δεδομένων, είτε πιο περιορισμένο. Με το fast.com - μία απλή στη χρήση ιστοσελίδα που βοηθάει τα μέλη να δουν πόσο γρήγορη είναι η σύνδεσή τους στο Διαδίκτυο, είτε σε κινητή είτε σε ευρυζωνική σύνδεση - προσφέρουμε ένα ακόμα εργαλείο που οι καταναλωτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν για καλύτερη εξυπηρέτηση και έλεγχο στην υπηρεσία διαδικτύου τους.

Και για εκείνους που βρίσκονται συνεχώς σε κίνηση, μπορούν εύκολα να ‘’κατεβάσουν’’ το μεγαλύτερο μέρος του καταλόγου και να το δουν αργότερα χωρίς να απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο, απολαμβάνοντας το ταξίδι τους στο αεροπλάνο ή τη μετακίνησή τους από το ένα σημείο στο άλλο.

Η δυνατότητα πρόσβασης στο Netflix υπάρχει σε περισσότερες από 1.600 συνδεδεμένες συσκευές και το ελληνικό κοινό μπορεί να έρθει σε επαφή με το Netflix για ένα μήνα δωρεάν, κάνοντας εγγραφή στο www.netflix.com.

Ανάμεσα στις συσκευές που υποστηρίζουν το Netflix στην Ελλάδα είναι:

- Blu-ray players LG, Panasonic, Samsung, Sony, Toshiba

- Υπολογιστές Mac, Windows, Chrome OS

- Κονσόλες παιχνιδιών PlayStation (PS3, PS4), Wii U, Xbox 360, Xbox One

- Home theater συστήματα LG, Panasonic, Samsung, Sony

- Smart TV LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sony, Toshiba

- Internet media players Apple TV

- Κινητά και tablets iOS phones and tablets, Android phones and tablets, Windows Phone.