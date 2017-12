Ο ακριβότερος δίσκος όλων των εποχών και η απίθανη ιστορία του: Ένα αντίτυπο, 2 εκατ. δολάρια και μια φυλάκιση!

Μια απίθανη ιστορία για το «Once Upon a Time in Shaolin» των Wu-Tang Clan και πώς έφτασε στα χέρια του πιο μισητού ανθρώπου του πλανήτη διαβάζουμε στο thatslife.gr.

Πριν λίγες ημέρες, διαβάσαμε μια είδηση (στο αγαπημένο Unilad) πώς το ακριβότερο CD του κόσμου, το θρυλικό «Once Upon a Time in Shaolin», είναι μέσα στη λίστα κατάσχεσης από τον πιο μισητό άνθρωπο του πλανήτη, τον Μάρτιν Σκρέλι. Ο τύπος αυτός είναι φυλακή για ασφαλιστικές απάτες και τέτοια περίεργα. Επίσης, ο εν λόγω τύπος αγόρασε ένα φάρμακο που χρησιμοποιούν οι ασθενείς του AIDS και από 13 δολάρια το χάπι εκτόξευσε την τιμή του στα… 750 το καθένα. ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ.

Τι έμεινε; Να μάθουμε γιατί αυτός ο δίσκος ήταν τόσο ακριβός. Πόσο ακριβός; Μόλις (πάρτε ανάσα) 2 εκατομμύρια δολάρια. Kαι γιατί κάνει τόσο; Γιατί ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟ ΑΝΤΙΤΥΠΟ. Διαολεμένα έξυπνο το κολπάκι σας, Wu-Tang Clan!

Να πάρουμε το στόρι από το ξεκίνημά του…

Το όνομα «Wu-Tang Clan» μπορεί να το έχετε ακούσει. Αν όχι, ακούστε λίγα πραγματάκια. Είναι το κορυφαίο hip hop συγκρότημα στην ιστορία της μουσικής. Τελεία. Αυτά πρέπει να ξέρετε. Τόσο ξεκάθαρα. Όλοι οι υπόλοιποι hip hop artists είναι μπροστά τους 0. Άντε μερικοί να είναι 0,1.

10 ράπερς της Νέας Υόρκης, με μόλις 6 δίσκους (από τον πρώτο βασικά το 1993) άλλαξαν τη μουσική. Και εδώ ξεκινάει το καλό…

Το 2008, εντελώς μυστικά, τα μέλη του συγκροτήματος, μαζί με τον παραγωγό τους, ονόματι Cilvaringz, ηχογράφησαν ένα δίσκο-μυστήριο. Καμία δισκογραφική, κανένα single, τίποτα. Ένα διπλό CD, με τις φήμες να θέλουν τη συμμετοχή της Cher στον δίσκο. Προσέξτε. Σε hip hop δίσκο.

Το concept ήταν (και δε θα μάθουμε κιόλας, θα σας εξηγήσουμε αργότερα γιατί) η εξερεύνηση 3 εποχών μέσα από τη μουσική: Της Μπαρόκ, του Διαφωτισμού και της Αναγέννησης. Η ηχογράφηση έγινε, κανείς δεν έμαθε ποτέ για εκείνη και το μοναδικό αντίτυπο που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε τούτη τη γη, κλείστηκε μέχρι το 2014 στο θησαυροφυλάκιο του ξενοδοχείου Royal Mansour στο Μαρακές του Μαρόκο.

Και ξαφνικά το 2015, το site δημοπρασιών, Paddle 8, εκθέτει το «Once Upon a Time in Shaolin». Και κακός χαμός… εγένετο!

Η τιμή του δίσκου άρχισε να ανεβαίνει ραγδαία. Και ξαφνικά φτάνει μια μυθική προσφορά: 2 εκατομμύρια δολάρια. Στις 3 Μαΐου του 2015, το συγκρότημα και ο de facto αρχηγός του, RZA, αποδέχεται την προσφορά από έναν άγνωστο πλειοδότη.

Γραφειοκρατικά θέματα, καθώς μπήκαν ρήτρες που δεν είχαν προβλεφθεί, μπαίνουν στην πώληση. Μια από αυτές: Να μην ακουστεί δημόσια ο δίσκος ΠΟΤΕ για εμπορικούς σκοπούς μέχρι το 2103. Kαταλάβατε τώρα γιατί ΔΕ ΘΑ ΤΟ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΠΟΤΕ;

Η ιστορία μας προχωρά…

Στις 26 Αυγούστου της ίδιας χρονιάς, το «Once Upon a Time in Shaolin» φτάνει στα χέρια του νέου ιδιοκτήτη. Όλες οι κασέτες καταστρέφονται, όλα τα αρχεία. Και στις 9 Δεκεμβρίου του 2015 αποκαλύπτει το Bloomberg την ταυτότητα του ιδιοκτήτη. Ο Μάρτιν Σκρέλι (Martin Shrkreli αν θες να ψάξεις στο Google), ο 34χρονος επιχειρηματίας-φούσκα-αντιπαθέστος-φιγουρατζής, είναι ο ιδιοκτήτης!

Σε αυτό το σημείο θα σας εξηγήσουμε πόσο… κόπανος είναι ο Μάρτιν, πατώντας ΕΔΩ. A, είναι και χειρότερος κόπανος. Γιατί δε φτάνει που πήρε το δίσκο, μέσα από podcast που ανέβαζε, άκουγε το δίσκο και ειρωνικά κορόιδευε. Απειλώντας μάλιστα πώς θα τον καταστρέψει αν δεν κέρδιζε ο Ντόναλντ Τραμπ τις εκλογές!

Στα χέρια του αντιπαθέστατου Μάρτιν, άγνωστο πώς, βρίσκεται και το μυθικό Carter V, του Lil’ Wayne, το οποίο από το 2014 ΔΕΝ έχει κυκλοφορήσει και αναβάλεται συνεχώς η κυκλοφορία του. Και ο τύπος το έχει.

Κάπου εδώ μπαίνει και το FBI στην ιστορία μας, το οποίο παράλληλα ερευνούσε τον αντιπαθητικούλη Μάρτιν. Και τον συνέλαβε. Και τον δίκασε. Και τον φυλάκισε. Mέχρι τον Ιανουάριο του 2018, όπου τότε θα ανακοινωθεί και η ποινή του.

Παράλληλα, οι Wu-Tang, όταν έμαθαν πως το αριστούργημά τους πουλήθηκε ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΥΠΟ, έδωσαν τα 2 εκατομμύρια σε διάφορα ιδρύματα κατά του καρκίνου και του AIDS και ακόμα καταριούνται την ώρα και την στιγμή που το πήρε ο Σκρέλι. Όλοι; Όχι, όλοι. Μόνο ο RZA δεν μετάνιωσε.

Που είναι τώρα το Once Upon a Time in Shaolin;

Εδώ μπλέκεται το κουβάρι αρκετά. Γιατί στις 6 Σεπτεμβρίου του έτους που διανύουμε, του 2017, ο Σκρέλι το έβαλε για πούλημα στο ebay αντί 1 εκατομμυρίου δολαριών. 343 προτάσεις έγιναν και τελικά επωλήθη αντί 1 εκατομμυρίου και 25 χιλιάδων δολαρίων. Ή μήπως όχι;

Έψαξα στο internet και ο δίσκος είναι ακόμα στην κατοχή του Σκρέλι και μάλιστα κινδυνεύει ΑΜΕΣΑ με κατάσχεση από το αμερικανικό κράτος λόγω των χρεών του Σκρέλι. Όπως και το Carter V αλλά και η (ξανακάτσε) μηχανή Enigma. Ναι, η γνήσια που έφτιαξε ο Άλαν Τούρινγκ και κερδίθηκε ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος.

Κλείνοντας, να σας πούμε ότι μόλις ένας καλλιτέχνης έχει κάνει το ίδιο κολπάκι με 1 αντίτυπο δίσκου. Το 1983 ο θρυλικός μουσικός, Ζαν Μισέλ Ζαρ, έγραψε μια μουσική για έκθεση ζωγραφικής ενός φίλου του. Το Musique pour Supermarket, είναι το μοναδικό στον πλανήτη και πουλήθηκε ΤΟΤΕ 69 χιλιάδες φράγκα, κάτι λιγότερο από 10,500 ευρώ. Τότε…

Για την ιστορία, το «Once Upon a Time in Shaolin» είναι πιστοποιημένο από το βιβλίο Γκίνες ως ο πιο ακριβός δίσκος της ιστορίας, αφήνοντας δεύτερο τον ένα και μοναδικό δίσκο του συγκροτήματος «The Qyarrymen».

Λίγο αργότερα μετονομάστηκαν σε Beatles…