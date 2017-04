Προωθείται η υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στο Δημόσιο Τομέα

Με την συμμετοχή κρατικών υπηρεσιών και φορέων του Ιδιωτικού τομέα σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προωθείται η υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στο δημόσιο τομέα, βάσει του οποίου θα τεθούν σε εφαρμογή οι κατάλληλες τεχνικές λύσεις για δημιουργία του κατάλληλου διοικητικού και ρυθμιστικού πλαισίου που θα διασφαλίζει την ανταλλαγή ηλεκτρονικών τιμολογίων μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και της Κυβέρνησης (B2G). Συγκεκριμένα, από το δημόσιο τομέα συμμετέχουν το Υπουργείο Οικονομικών (Συντονιστής), το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιώνκαι Έργων – Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης, από τον ιδιωτικό τομέα συμμετέχουν οι εταιρείες RTD TALOS Ltd, Deloitte Ltd και AC Goldman Solutions & Services Ltd. Το όλο πρόγραμμα αποτελείται από 6 δραστηριότητες και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31/12/2017.

Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η πιλοτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, που θα παρέχει την δυνατότητα σε επιχειρήσεις να στέλνουν ηλεκτρονικά τιμολόγια προς την κυβέρνηση.

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης είναι η μείωση των λαθών κατά την καταχώρηση των τιμολογίων, γρηγορότερος κύκλος αποπληρωμής, διαφάνεια στη διαδικασία πληρωμών, καλύτερη σχέση πελάτη – προμηθευτή ενώ αποτελεί και ένα άριστο εργαλείο για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής/φοροδιαφυγής .

Τέλος, σημειώνεται ότι με βάση σχετική ευρωπαϊκή οδηγία η αρχική υποχρέωση της χώρας μας είναι να αποδέχεται ηλεκτρονικά τιμολόγια μέχρι το τέλος του 2018 για την κεντρική κυβέρνηση ενώ για τις υπόλοιπες υπηρεσίες του δημοσίου μέχρι το τέλος του 2019.