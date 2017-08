RED Hydrogen One. Το καινοτόμο αρθρωτό smartphone με την ολογραφική οθόνη σε φωτογραφίες και video!

Έχουμε τελικά περισσότερες λεπτομέρειες για το επερχόμενο Hydrogen One, το ολογραφικό αρθρωτό smartphone της γνωστής μας από το χώρο των κινηματογραφικών καμερών RED, χάρη σε ένα video από το δημοφιλή Youtuber Marques Brownlee.

Πρόκειται για μία πρόταση που είχαμε πρωτογνωρίσει από τη RED στις αρχές Ιουλίου, χωρίς όμως να είναι ακόμη έτοιμη να διατεθεί στην αγορά.

Το Hydrogen One φέρεται να είναι το κέντρο ελέγχου ενός επερχόμενου modular συστήματος, που, σύμφωνα με την εταιρεία, θα κυκλοφορήσει για πρώτη φορά το 2018.

Η RED άφησε τον Brownlee να δει διαφορετικά prototype versions της συσκευής: μία μη λειτουργική μονάδα που αντιπροσωπεύει αυτό που θα είναι το τελικό smartphone, ένα που δείχνει την ολογραφική οθόνη της συσκευής και ένα τρίτο που ήταν ένα πλήρες ξεχωριστό camera module με το δικό του φακό και αισθητήρα.

Είδαμε λοιπόν ουσιαστικά ένα ακόμη teaser από την Red, που έχει δείξει τη συσκευή και σε διασημότητες όπως ο Brad Pitt.

Βλέπουμε ότι το Hydrogen One είναι ένα πολύ μεγάλο smartphone, με τον Brownlee να αναφέρει ότι διαθέτει “το ίδιο μέγεθος με το iPhone 7 Plus μέσα σε θήκη". Έχει ακόμη power button που λειτουργεί ως fingerprint reader, ειδικό button video recording, stereo speakers, dual camera set up και headphone jack. Στο video δεν αποκαλύπτεται η οθόνη της συσκευής (θολώνει αυτό το σημείο), ενώ στο τέλος βλέπουμε και ένα camera module από την εταιρεία.

Ο δημοφιλής Youtuber σημειώνει τέλος ότι η RED θα έχει έτοιμο ένα λειτουργικό prototype της συσκευής, που να υπενθυμίσουμε ότι θα κοστίζει 1.200 δολάρια, έτοιμο εντός των επόμενων 30-45 ημερών.

Δείτε το video.