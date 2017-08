Ρεκόρ για ηλεκτρικό αυτοκίνητο κάνει το Tesla Model S στην Ιταλία: 1078 χιλιόμετρα με μία φόρτιση

1078 χιλιόμετρα με μία φόρτιση της μπαταρίας του: ένα ρεκόρ για ηλεκτρικό αυτοκίνητο που σημειώθηκε με ένα Tesla Model S 100D που διένυσε αυτή την απόσταση μέσα σε 29 ώρες.

Πρόκειται για κάτι που πέτυχαν οι Tesla Owners Club Italia, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός αναγνωρισμένος από την Tesla και, όπως επιβεβαιώνει και ο ίδιος ο Elon Musk, για πρώτη φορά ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο διανύει πάνω από 1.000 χιλιόμετρα με μία φόρτιση.

Officially verified as the first production electric car to exceed 1000km on a single charge! Congratulations Tesla Owners Italia!! https://t.co/r8fFZIFEP2

— Elon Musk (@elonmusk) August 5, 2017