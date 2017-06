Samsung Galaxy S8 Pirates of the Caribbean Edition. "Αφιερωμένη" στους λάτρεις των Πειρατών της Καραϊβικής

Η Samsung ξεκίνησε τη διάθεσή μίας special edition του νέου της κορυφαίου μοντέλου, Galaxy S8, που είναι "αφιερωμένη" στους λάτρεις των Πειρατών της Καραϊβικής.

Όπως βλέπουμε στο site του retailer JD.com από την Κίνα, η ειδική έκδοση Samsung Galaxy S8 Pirates of the Caribbean Edition έχει ξεκινήσει να πωλείται online έναντι 880 δολαρίων. Πρόκειται για μία version με 4GB RAM και 64GB αποθηκευτικό χώρο.

Το περίεργο σε σχέση με προηγούμενες αντίστοιχες εκδόσεις είναι ότι αυτή δεν έχει κάποια διαφορά στην εμφάνιση σε σχέση με ένα "κανονικό" Galaxy S8, διαθέτει όμως ένα special Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales theme.

Επιπλέον, η συσκευασία της έχει σχεδιαστεί σαν ένα "κουτί θησαυρού" με το logo των Πειρατών της Καραϊβικής, ενώ μέσα στο κουτί θα βρείτε phone ring holder και θήκη με το ίδιο λογότυπο.

Οι πληροφορίες θέλουν το Samsung Galaxy S8 Pirates of the Caribbean Edition να διατίθεται σε αυτή τη φάση κατ' αποκλειστικότητα στην Κίνα, έτσι, αν θέλετε να το αποκτήσετε, μάλλον θα χρειαστεί να περιμένετε...