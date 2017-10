Σημαντική ενημέρωση προστασίας χρηστών από το Public!

Τα καταστήματα Public, με ενημέρωσή τους στη σελίδα τους στο Facebook, σημειώνουν ότι έχει πέσει στην αντίληψή τους προσπάθεια κακόβουλης αποστολής SMS με δήθεν αποστολέα το Public. Μεταφέρουμε το μήνυμα της αλυσίδας:

“ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αποστέλλονται ΚΑΚΟΒΟΥΛΑ & ΨΕΥΤΙΚΑ SMS σε χρήστες, με δήθεν αποστολέα τα Public. Τα SMS καλούν τους χρήστες να ακολουθήσουν κακόβουλο σύνδεσμο (link). Το SMS είναι ψεύτικο και δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τα Public. Σας εφιστούμε την προσοχή να μην πατήσετε πουθενά εφόσον λάβετε τέτοιο SMS. Το μήνυμα γράφει: "We have identified an unusual login attempt on your account. Please visit this secure link to avoid account suspension" αλλά ενδέχεται να υπάρχουν ή υπάρξουν και παρόμοια. Επαναλαμβάνουμε να μην πατήσετε στο σύνδεσμο και να διαγράψετε το μήνυμα. Μπορείτε να μοιραστείτε αυτήν την ανακοίνωση μας για να ενημερώσετε & προστατέψετε τους φίλους σας. Σας ευχαριστούμε πολύ!”