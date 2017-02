Τα Android One smartphones της General Mobile άμεσα διαθέσιμα στην Ελλάδα από την Conceptum

H CONCEPTUM AE, αποκλειστικός διανομέας της General Mobile, ανακοινώνει την άμεση διάθεση των πιο προσιτών εξελιγμένων Android One smartphones της Google. Πρόκειται για συσκευές που κατασκευάζει η General Mobile σε συνεργασία με την Google στα πλαίσια του προγράμματος Google Android One.

H General Mobile ιδρύθηκε το 2005 στην Αμερική και έχει εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους κατασκευαστές Αndroid One smartphones της Google. Από το 2015 η εταιρεία συνεργάζεται πολύ στενά με την Google στα πλαίσια της σχετικής πλατφόρμας και είναι ο πρώτος κατασκευαστής ποιοτικών Android One smartphones υψηλών επιδόσεων.

Tα Android One smartphones της General Mobile διατίθενται ήδη σε 20 χώρες σε όλο τον κόσμο ξεπερνώντας σε πωλήσεις τα 6 εκ. τεμάχια τα 2 τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια της εταιρείας, ο επόμενος στόχος είναι η διάθεση των προϊόντων, μέσα σε ένα χρόνο από τώρα, σε επιπλέον 20 χώρες φτάνοντας έτσι της 40 χώρες παγκοσμίως.

Η General Mobile κατασκευάζει τα προϊόντα της σε άμεση συνεργασία με την Google και κορυφαίους του χώρου όπως οι Foxconn, Qualcomm, Corning, Sony, Panasonic, Sharp και Wacom, επιτυγχάνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και υψηλή αξιοπιστία για τις συσκευές της.

Τα General Mobile smartphones διαθέτουν εντυπωσιακά τεχνικά χαρακτηριστικά, απαράμιλλη αξιοπιστία πιστοποιημένη από την Google, μοντέρνο design σε διάφορους χρωματισμούς και ενσωματώνουν την πιο τελευταία έκδοση του λειτουργικού Android 7.1 λόγω της στενής συνεργασίας της εταιρείας με την Google κάτι που αποτελεί μοναδικό πλεονέκτημά του αφού οι χρήστες έχουν πρώτοι όλες τις μελλοντικές νέες εκδόσεις του Android κατευθείαν από τους servers της Google.

Συγκεκριμένα είναι άμεσα διαθέσιμα τα dual sim μοντέλα Android One General Mobile GM5 και General Mobile GM5 Plus που στην ουσία είναι τα πιο προσιτά και συνάμα εξελιγμένα smartphones με την υπογραφή της Google.

General Mobile GM5 Android One

To πρώτο 5" smartphone με Android 7.0 με μοναδικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει στην κατηγορία τιμής του:

• CPU Qualcomm SnapDragon 410 64bit, QuadCore 1.2Gz, 4.5G-LTE

• Οθόνη 5" HD IPS, Οn-Cell LCD Mε Corning Gorilla Glass 4

• 2GB RAM / 16GB Storage

• 5MP Front Camera

• 13MP Dual Flash Camera (made by Sony)

• FM Radio

• Android 7.0 που παίρνει άμεσα όλα τα updates αμέσως μόλις βγούν από την Google

• Καθαρό Android 7.0 κατευθείαν από την Google.

Eξαιρετικά γρήγορο και με επιπλέον εξοικονόμηση μπαταρίας

• Πολύ χαμηλό SAR Value

• Kατασκευάζεται από την FoxConn

• Quality Approved by Google

• Tιμή Λιανικής : 169e

General Mobile GM5 Plus Android One

To πρώτο 5.5’’ 4.5G+ smartphone με Android 7.1 στην Ευρώπη με μοναδικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει :

• CPU Qualcomm SnapDragon 617 OctaCore 64bit CPU, 4.5G LTE CAT-7

• Οθόνη 5,5" IPS FULL HD 1920x1080 2.5DLTPS LCD, Corning Gorilla Glass 4

• 3GB RAM / 32GB Storage

• 13MP Front Camera με Flash

• 13MP Dual Flash Back Camera (made by Sony)

• Slim titanium frame

• USB TYPE C connector

• Mε Android 7.1 που παίρνει άμεσα όλα τα updates αμέσως μόλις βγούν από την Google

• Καθαρό Android 7.1 κατευθείαν από την Google

Eξαιρετικά γρήγορο και με επιπλέον εξοικονόμηση μπαταρίας

• Πολύ χαμηλό SAR Value

• Kατασκευάζεται από την FoxConn

• Quality Approved by Google

• Tιμή Λιανικής : 279e

- Tα παραπάνω μοντέλα είναι άμεσα διαθέσιμα από το δίκτυο συνεργατών της CONCEPTUM A.E.

- Nα σημειώσουμε ότι τα Android One smartphones της General Mobile καλύπτονται με εγγύηση 2 ΕΤΩΝ και με service αντικατάστασης ή επισκευής εντός 24 ωρών.