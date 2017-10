Τα ευρήματα μελέτης για τις δεξιότητες απασχολησιμότητας των νέων σήμερα

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα μελέτης που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της 2ης διακρατικής συνάντησης για το ευρωπαϊκό έργο “WORTH – Youth Employement at the WORk Life THrough Long TermEmployability Skills”, που έγινε πρόσφατα στο Μπιλμπάο της Ισπανίας. Συγκεκριμένα, εταίροι από την Τουρκία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Βουλγαρία και την Ελλάδα παρουσίασαν τα αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας που διεξήγαγαν διάρκειας 5 μηνών αναφορικά με τις δεξιότητες τις οποίες κατέχουν ή στις οποίες υστερούν οι νέοι σήμερα.

Από τα αποτελέσματα της έρευνας φάνηκε πως οι νέοι: Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, έχουν εμπιστοσύνη στις δεξιότητες τους, έχουν ικανότητες multitasking, είναι κοινωνικοί και επιθυμούν την δικτύωση, ενώ δείχνουν προθυμία και θέληση να αναλάβουν ευθύνες και καθήκοντα. Από την άλλη πλευρά βρέθηκε πως οι νέοι: Έχουν δυσκολίες σε ζητήματα που αφορούν την διαχείριση του χρόνου και τον προγραμματισμό, διαθέτουν περιορισμένες ηγετικές ικανότητες, χαμηλά επίπεδα στην επίλυση επιχειρησιακών προβλημάτων και διαθέτουν υψηλά επίπεδα άγχους.

Τα επόμενα βήματα του έργου αφορούν στην συλλογή καλών πρακτικών σχετικά με τις δεξιότητες απασχολησιμότητας των νέων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και την ανάπτυξη ενός οδηγού που θα περιέχει τις εν λόγω μελέτες περίπτωσης.