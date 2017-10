Το ερώτημα του Σαββατοκύριακου στο twitter αφορούσε το αν η Google τοποθετεί λάθος το τυρί στο burger emoji

Όλα ξεκίνησαν όταν ο media analyst Thomas Baekdal έκανε ένα απλό tweet, σχετικά με κάτι ίσως απρόσμενο. Αναρωτήθηκε γιατί η Google τοποθετεί το ...τυρί στο emoticon του burger κάτω από το μπιφτέκι και η Apple από πάνω. Δεν ξέρουμε αν φανταζόταν το χαμό που θα ακολουθούσε, πάντως το tweet έκανε πάταγο.

I think we need to have a discussion about how Google's burger emoji is placing the cheese underneath the burger, while Apple puts it on top pic.twitter.com/PgXmCkY3Yc — Thomas Baekdal (@baekdal) October 28, 2017

Περισσότερα από 16.500 χιλιάδες retweets και γύρω στα 35.000 likes αργότερα, αυτό ήταν μάλλον το ερώτημα του Σαββατοκύριακου. Το θέμα εξελίχθηκε σε ένα πραγματικό "burgergate", στο οποίο πήρε θέση ακόμη και ο CEO της Google, Sundar Pichai, με το παρακάτω tweet, λέγοντας ότι, αν η Google έχει τοποθετήσει κάτι λάθος, θα το βρει τον τρόπο να το διορθώσει.

Will drop everything else we are doing and address on Monday:) if folks can agree on the correct way to do this! https://t.co/dXRuZnX1Ag — Sundar Pichai (@sundarpichai) October 29, 2017

Η συζήτηση ενέπλεξε τα emoticons των burgers, όπως εμφανίζονται στις συσκευές πολλών εταιρειών (βλέπε Emojipedia), με τον καθένα να κρίνει τη σωστή ή όχι τοποθέτηση όχι μόνο του τυριού αλλά και άλλων βασικών συστατικών κάθε πετυχημένου -ή όχι και τόσο- burger όπως το μαρούλι και η ντομάτα.

If you ask me, I think whatsapp got it right.

Lettuce protects the bottom bun from getting soggy and cheese goes on top of the meat. pic.twitter.com/n2kkReGn4x — Mr.Dashiki (@MrDashikiVII) October 29, 2017

Εσείς τι άποψη έχετε για το θέμα;