Το κορυφαίο Honor V9 έρχεται στην Ευρώπη ως Honor 8 Pro

Η Huawei είχε ανακοινώσει στα τέλη του προηγούμενου μήνα το Honor V9, μία συσκευή με εξαιρετικά specs για την κινεζική αγορά. Τώρα, έρχεται η ώρα να φτάσει και στην Ευρώπη, με ένα νέο όνομα Honor 8 Pro.

Ο Κινέζος κατασκευαστής έστειλε προσκλήσεις για ένα event που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Απριλίου και θα αφορά, πιθανότατα και σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, αυτό το λανσάρισμα.

Honor V9 (also to be known as Honor 8 Pro?) going international on April 5th 2017 - in gold, blue and black. This just went out to journos. pic.twitter.com/ys9wgqx9E6

— Roland Quandt (@rquandt) March 9, 2017