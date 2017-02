To Netflix κυκλοφόρησε το πρώτο επίσημο trailer του Marvel’s Iron Fist

Marvel και Netflix συνεχίζουν ακάθεκτοι την συνεργασία τους με το νούμερο τέσσερα των original σειρών που προέκυψε από το πάντρεμα των δύο κολοσσών του entertainment. Το πρώτο trailer του Marvel’s Iron Fist μας δείχνει το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στην τηλεόραση μετά τα Marvel’s Daredevil, Marvel’s Jessica Jones και Marvel’s Luke Cage -φυσικά δεν ξεχνάμε και το Marvel's The Punisher που έχει ήδη ξεκινήσει τα γυρίσματα από τον περασμένο Οκτώβριο- και μένει να δούμε εάν και αυτή η live-action σειρά θα είναι στα ίδια υψηλά επίπεδα.

Ο Finn Jones του Game of Thrones ερμηνεύει τον ζάμπλουτο, πλέον μοναχό, που επιστρέφει στη Νέα Υόρκη μετά από χρόνια ολόκληρα όπου κανείς δεν γνώριζε τι του είχε συμβεί. Τώρα είναι έτοιμος να ενώσει τα κομμάτια με το παρελθόν και να πολεμήσει το έγκλημα με τις γροθιές του. Ο Scott Buck θα είναι ο showrunner και executive producer (Dexter, Six Feet Under, Rome) ενώ στο καστ συμμετέχουν ακόμα οι Jessica Henwick, David Wenham, Jessica Stroup και Tom Pelphrey. Να θυμίσουμε πως Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage και Iron Fist θα ενώσουν τις δυνάμεις τους στο line up των Defenders. Η πρεμιέρα των 13 επεισοδίων θα γίνει στις 17 Μαρτίου φυσικά από το Netflix.