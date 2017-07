Το Ready Player One του Spielberg είναι ο απόλυτος «φόρος τιμής» στην geek κουλτούρα των 80s!

Μία από τις πιο ευχάριστες εκπλήξεις του φετινού Comic-Con event δεν ήταν άλλη από την ταινία Ready Player One που φέρει την υπογραφή του ξεχωριστού Steven Spielberg. To Ready Player One είναι ένα φιλμ επιστημονικής φαντασίας που λαμβάνει χώρα σε μία δυστοπική κοινωνία του 2040 και παρουσιάζει έναν κόσμο που άγεται και φέρεται από τη (μάλλον υπερβολική) χρήση της εικονικής πραγματικότητας.

Πρωταγωνιστής είναι ο Parzival (Tye Sheridan) ένας νεαρός που συνηθίζει να ξεφεύγει από τη μίζερη και καταθλιπτική πραγματικότητα του με το να συνδέεται στο OASIS, έναν VR παράδεισο όπου ταξιδεύει τους χρήστες του έξι δεκαετίες στο παρελθόν και συγκεκριμένα στα 80s. Όταν ο δημιουργός του OASIS φεύγει από τη ζωή, η τελευταία επιθυμία του αφορά στην επίλυση ενός πολύ δύσκολου γρίφου που έχει εισαγάγει στο παιχνίδι. Ο ένας και μοναδικός παίκτης που θα καταφέρει να βρει την λύση, τότε θα αποκτήσει αμύθητα πλούτη… Το μεγάλο πλεονέκτημα του Parzival είναι ότι γνωρίζει όσο κανείς άλλος την geek κουλτούρα των 80s, ωστόσο ο δρόμος του σε καμία περίπτωση δεν θα είναι στρωμένος με ροδοπέταλα… Το Ready Player One βασίζεται στην ομώνυμη sci-fi νουβέλα του Ernest Cline που κυκλοφόρησε το 2011 (με ελληνικό τίτλο: Αν είσαι έτοιμος, πάτα Enter) και παρακολουθώντας το trailer που ακολουθεί σίγουρα θα καταλάβετε ότι υπάρχουν εκατοντάδες 80s – 90s και άλλες geek αναφορές, που ξεκινούν από τον Freddy Krueger, το Tron, Lord of the Rings και φτάνουν μέχρι το Back to the Future (με το χαρακτηριστικό DeLorean), τον Stephen King, και το Quake! Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα, πατήστε το play και απολαύστε…