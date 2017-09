Τώρα μπορείτε να κατεβάσετε τη notification bar στα Samsung Galaxy S8/S8+/Note 8 με swipe down οπουδήποτε. Δείτε πώς!

Μετά τη δυνατότητα απενεργοποίησης του Bixby button στα Galaxy S8/S8+/Note 8 για την οποία σας γράψαμε νωρίτερα, ακόμη μία καλή είδηση για τους κατόχους συσκευών της εταιρείας. Η τελευταία έκδοση του TouchWiz UI της Samsung φέρνει μια δυνατότητα που θα σας "λύσει" τα χέρια και θα εξαλείψει ένα πρόβλημα που προκαλούσε το μεγάλο μήκος της οθόνης των συσκευών αυτών.

Στο S8, αλλά κυρίως στα S8+ και Note 8, το μεγάλο μήκος της οθόνης σημαίνει πως είναι αρκετά δύσκολο να "κατεβάσει" κάποιος τη notification bar από το πάνω μέρος της οθόνης με τον αντίχειρα.

Πλέον, το νέο TouchWiz επιτρέπει swipe down σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης, το οποίο οδηγεί σε "κατέβασμα" της notification bar!

Πώς θα το ενεργοποιήσετε:

1. Κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του TouchWiz Home screen app, ενεργοποιώντας από τις ρυθμίσεις την εγκατάσταση εφαρμογών από "unknown sources". Download APK

2. Πηγαίνετε στα Settings>Display>Home screen και ενεργοποιήστε το "Quick-open notification panel".

Είστε έτοιμοι! Με ένα swipe down οπουδήποτε στην οθόνη θα δείτε τη notification bar να "κατεβαίνει" κατά το ήμισυ και με ένα δεύτερο swipe down, μπορείτε να την κατεβάσετε ολόκληρη. Με swipe up, την κρύβετε και πάλι.

Όπως αναφέρουν μάλιστα χρήστες στο φόρουμ του Myphone.gr, απ' όπου αλιεύσαμε την είδηση, το χαρακτηριστικό αυτό λειτουργεί και σε παλαιότερες συσκευές Samsung, όπως S7/S7 Edge και Galaxy Tab A (2016).